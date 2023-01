Aposentado de 80 anos é preso por suspeita de estupro de vulnerável de sua própria neta de 6 anos em Bujari

Idoso foi preso pela Polícia Civil no município de Bujari – Foto: Polícia Civil

Um aposentado de 80 anos foi preso por estupro de vulnerável em Bujari nesta quarta-feira (11). O idoso é suspeito de abusar sexualmente da neta de 6 anos há pelo menos dois meses.

O caso foi descoberto depois que uma parente fez a denúncia para a Polícia Civil em dezembro do ano passado.

Nesta quarta, a polícia cumpriu o mandado de prisão contra o idoso e o encaminhou para um presídio de Rio Branco. Ele nega o crime.

Contudo, a vítima contou detalhes para uma psicóloga. O delegado responsável pelas investigações, Bruno Coelho, disse que o suspeito é avô paterno da menina. A mãe da criança morava com o aposentado após se separar do pai da menina.

Com isso, o idoso ficava sempre a sós com a vítima. “A mãe ficava muito com ele e, muitas das vezes, deixava a criança com ele. Os abusos ocorreram várias vezes. A partir do momento que identificamos, encaminhamos a criança para uma psicóloga específica, onde relatou os fatos de forma firme e sem contradição. Todas as vezes que foi perguntada contou a mesma coisa”, contou.

Diante dos relatos, Coelho disse que decidiu pedir a prisão do suspeito para que ele fosse retirado de perto da vítima e também para evitar que ele influencie as testemunhas.

“A vítima já foi encaminhada para continuar fazendo acompanhamento psicológico porque está muito abalada, traumatizada. Além disso, vai receber atendimento médico também”, frisou.

O delegado acrescentou que até a próxima semana deve concluir o inquérito e encaminhar para o Poder Judiciário.

“Ele não chegou a ameaçar, mas pedia para que ela não contasse para ninguém. Era sempre em momentos que estava sozinho com ela. Ele negou os fatos”, concluiu. Aline Nascimento, G1 Acre