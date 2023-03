Após atender ocorrência de roubo, Polícia Militar recupera caminhonete em ramal de Capixaba

Uma ação rápida da guarnição do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) resultou na recuperação de uma caminhonete roubada. O veículo foi encontrado no município de Capixaba neste sábado, 11.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de roubo em uma residência, imediatamente os militares se deslocaram ao local. No imóvel, a guarnição foi informada que quatro indivíduos haviam subtraído a caminhonete da família.

Diante das informações, os militares conseguiram localizar a caminhonete, uma Amarok, no ramal Brasil – Bolívia, abandonada as margens do rio que delimita a fronteira entre os países.

O automóvel, que foi encontrado com cápsulas de calibres .40 e 9 milímetros em seu interior e os pneus furados foi encaminhado a Delegacia.

