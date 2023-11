Após abordagem, Forças de Segurança recuperam motocicleta na BR-317, veículo foi furtado em Brasileia

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) recuperaram na noite desta quinta-feira, 23, uma motocicleta furtada. O fato ocorreu na Rodovia BR 317, Zona Rural de Brasileia.

Durante Operação “Guardiões da Fronteira”, os militares realizavam abordagens quando pararam uma motocicleta CBX 250 Twister, onde o condutor estaria sem documentação pessoal e veicular. Após consulta no sistema foi constatado que o veículo havia sido furtado em 21 de novembro em Brasileia.

Os militares deram voz de prisão ao condutor por receptação e o encaminharam à Delegacia da Cidade, para as medidas pertinentes ao caso.