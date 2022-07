Após 8 meses, suspeito de estuprar e matar mulher com 20 facadas no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco é preso no AM

Após 8 meses, suspeito de estuprar e matar mulher com 20 facadas em beco no Acre é preso no AM – Foto: Arquivo/PC-AC

Após oito meses de investigações, a Polícia Civil prendeu o principal suspeito pela morte de Jacineide Ferreira de Lima, de 40 anos, ocorrida no dia 23 de novembro do ano passado em um beco no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O homem, de 33 anos, foi localizado e preso nessa quinta-feira (28) na zona rural de Boca do Acre, no Amazonas.

Jacineide foi achada morta no Beco do Bambu sem a parte de baixo da roupa. Testemunhas que estavam em uma oficina próxima do local relataram à Polícia Militar, na época, que ouviram a vítima pedindo socorro e a viram correndo despida com a bermuda nas mãos para o beco. Após alguns passos, a mulher caiu e morreu.

Ela foi estuprada e morta com cerca de 20 facadas quando voltava do trabalho para casa, segundo informou a polícia.

O delegado responsável pela investigação, Leonardo Ribeiro, disse que o suspeito confessou o homicídio, mas afirmou à polícia que a relação sexual que teve com a vítima foi consensual e que ela que o segurou pelo braço e, por isso, deu as facadas contra ela.