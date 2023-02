Advogados são alvos de operação da PF suspeitos de atuarem como “mensageiros” de facção criminosa

PMAC – Guarnições das Polícias Militar e Civil prenderam na manhã desta quinta-feira, 16, dois homens e apreenderam um adolescente, no bairro Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus. Durante a ação policial foram apreendidas drogas, dinheiro e objetos utilizados no preparo e embalo dos ilícitos.

Uma denúncia anônima dava conta que algumas pessoas estariam escondendo drogas em uns terrenos baldios na cidade. As equipes policiais se dividiram e conseguiram realizar a abordagem aos suspeitos.

Nas buscas no primeiro terreno foram encontradas 43 pedras de crack prontas para venda; 1 saco plástico com pedras de crack in natura; três trouxinhas de cocaína e linha usada para embalar a droga; no segundo terreno foram encontradas mais 94 pedras de crack.

As três pessoas envolvidas na ocorrência foram encaminhadas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rosa do Purus para serem tomadas as medidas cabíveis.

