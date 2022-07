Adolescente indígena de 12 anos é assassinado com tiros na cabeça no bairro José Hassem, em Epitaciolândia

O professor tinha um centro de treinamento no bairro. Ele estava em casa com a família quando arrombaram a porta, entraram e efetuaram pelo menos sete disparos. A esposa dele presenciou o crime e disse, na época para familiares, que apenas se jogou com o filho no chão.

“Aguardamos resultados da perícia feita no celular do Marcelo e em um veículo apreendido com características do usado pelos autores no crime. Descartamos a hipótese do latrocínio, o que a gente está fazendo agora é uma investigação da vida pregressa da vítima, buscando outras informações com elementos que temos e não posso revelar. Essa investigação é uma das prioridades da DHPP, estamos todos empenhados em solucionar esse caso do Marcelo”, destacou.