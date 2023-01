Ações de combate ao crime na fronteira de Plácido de Castro com a Bolívia recebem reforço da Polícia Militar

Homens e mulheres das forças de segurança atuam diuturnamente na fronteira do município de Plácido de Castro com a Bolívia no combate ao roubo de veículos e tráfico de drogas – Foto: Sejusp

Assessoria – O diretor operacional da Polícia Militar do Estado do Acre, coronel Emílio de Oliveira, determinou o envio de reforço no efetivo policial militar de Plácido de Castro (distante 80 quilômetros de Rio Branco), onde, desde o início de novembro, uma força-tarefa das polícias estaduais e da Força Nacional fiscaliza motoristas e pedestres que transitam entre o município e a fronteira com a Bolívia.

Conforme o coronel Glayson Dantas, coordenador de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, “os novos policiais vão reforçar a bateria do policiamento da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, localizada em Plácido de Castro”.

Na região, além do policiamento de rotina, a presença de outras unidades especiais faz parte das ações de combate aos crimes de tráfico de drogas e roubo de veículos. As ações também contam com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas, o Ciopaer.

Nesta quarta-feira, 28, seguindo determinação do secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, uma equipe de policiais militares e civis coordenada pelo coronel Dantas e pelo delegado Pedro Buzolin realizou uma visita técnica às unidades de polícia da região do Baixo Acre, onde ficam os municípios de Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba e Acrelândia.

“Estivemos nos reunindo com os comandantes de companhias que integram o 4º Batalhão de Polícia Militar para agradecer o trabalho realizado na barreira da fronteira Brasil-Bolívia, no combate ao crime organizado, sobretudo quanto ao roubo de veículos. Os nossos agradecimentos ao coronel Emílio pelo reforço”, ressaltou Glayson Dantas.

Na ocasião, a equipe verificou também as necessidades operacionais do Sistema Integrado de Segurança Pública, na sede da 2ª Companhia do 4° BPM e enumerou os benefícios do trabalho integrado que vem sendo feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Polícia Penal e demais órgãos que atuam na fronteira. Entre eles, a redução drástica de roubos de veículos que vinham ocorrendo na capital, Rio Branco, com destino à fronteira.