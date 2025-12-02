Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre

PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida

A Polícia Civil efetuou a prisão de M.E.S.S., conhecida como “Eva”, condenada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. A detida cumprirá pena de 12 anos e 5 meses de reclusão por envolvimento direto em atividades de um grupo criminoso atuante no estado.

De acordo com o delegado Gustavo Neves, titular da Draco, a localização e prisão da condenada reforçam o compromisso da instituição em combater organizações criminosas de forma permanente. Ele destacou que o trabalho integrado e o cumprimento rigoroso das decisões judiciais são fundamentais para enfraquecer estruturas que ameaçam a segurança da população.

A captura ocorreu durante uma série de ações estratégicas desenvolvidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que vem intensificando diligências contra alvos já sentenciados pela Justiça. Segundo a corporação, a mulher estava sendo monitorada e foi localizada sem oferecer resistência.

A operação faz parte da Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Senasp, que reúne forças de segurança de todo o Brasil em ações simultâneas. O objetivo é ampliar o impacto das investigações e prisões, reforçando a atuação conjunta para desarticular facções e reduzir a criminalidade em nível nacional.