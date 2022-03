Ação conjunta entre Polícia Militar, CPCães/BOPE e PRF recupera em Epitaciolândia veículo roubado em Rio Branco

PMAC – Guarnições do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), com apoio da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BOPE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperaram nesta terça-feira, 15, um veículo roubado, evitando que ele fosse levado à Bolívia, e libertaram uma família feita refém, em Rio Branco. A recuperação do veículo ocorreu em Epitaciolândia, no bairro Por do Sol.

Militares foram informados via COPOM, após ter sido repassado pela PRF, que um veículo, Saveiro de cor branca, havia sido subtraído no bairro Rosa Linda, em Rio Branco. A guarnição, em patrulhamento, conseguiu avistar o veículo e proceder a abordagem. O condutor, de 22 anos, informou a guarnição que ele havia recebido a quantia de 1.000 reais, para realizar a travessia do automóvel a Bolívia e que essa seria sua segunda viagem.

O condutor após diálogo com as guarnições, informou ainda que o veículo tinha sido roubado no bairro Rosa Linda e que a família ainda estaria sendo feita refém até a travessia ser concluída. Os militares entraram em contato com Rio Branco, e as guarnições conseguiram libertar a família feita refém, pelos dois comparsas do condutor do veículo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Brasiléia, para serem tomadas às medidas pertinentes ao caso.

