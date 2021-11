Veja o vídeo: Clientes ficam chocados com larvas caindo do teto de McDonald’s em Londres

Por Noticias Uol – Clientes de um McDonald’s de Londres ficaram horrorizados quando perceberam a presença de larvas no teto da lanchonete e que alguns vermes haviam caído na comida de uma mulher.

A cena aconteceu na última quinta-feira (18), em Beckton, na zona leste da capital inglesa e foi registrada por Giles Jackson, que estava no local na hora.

“Esta manhã, no McDonalds, larvas começaram a surgir pelo teto. O gerente se recusou a fechar. Você comeria aqui?”, escreveu ele ao compartilhar o vídeo nas redes sociais.

Segundo o jornal The Mirror, a lanchonete se desculpou e disse que a loja foi fechada imediatamente no dia e novamente na manhã seguinte para uma limpeza.

“Infelizmente, ocorreu um incidente na manhã de quinta-feira em nosso restaurante em Beckton e gostaríamos de pedir desculpas a todos os clientes que foram afetados”, disse um porta-voz da rede.

This morning at McDonalds Beckton maggots started coming through the ceiling. Manager refused to shut at 1st. Would you eat from here? @McDonalds @BBCNews @NewhamLondon @NewhamRecorder pic.twitter.com/LeFX3knbPi — Giles Jackson (@giles_jackson) November 18, 2021

