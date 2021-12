Pelados em Santos: Casal ignora faz sexo em plena luz do dia em praia de SP; Vídeo

Vídeos de um casal fazendo relação sexual em um banco da orla de Santos, no litoral de São Paulo, viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (28). As imagens mostram o homem e a mulher em cenas íntimas em plena luz do dia.

Em um dos registros, o casal aparece praticamente deitado no banco, de frente para o mar, e o homem está com a mão nas partes íntimas da jovem. Em outro momento, as imagens flagram ela fazendo sexo oral no rapaz.

Por último, os dois aparecem, de fato, consumando o ato em frente à praia. De acordo com o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso se enquadra como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Nos vídeos, que viralizaram rapidamente nas redes sociais e, também, via WhatsApp, é possível notar que o casal repara que estava sendo gravado e, mesmo assim, não se intimida. Algumas pessoas chegam a alertar a dupla da situação mas, ainda assim, acabam sendo ignoradas.

Em nota, a Prefeitura de Santos informa que a Guarda Civil Municipal não foi acionada, e que não houve qualquer registro do ocorrido. A administração municipal afirma que, para ocorrências dessa natureza, a população deve acionar a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou a GCM, pelo 153. Por G1 SP.

Veja o vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.