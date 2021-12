Mulher quebra pia de banheiro ao fazer relação sexual em restaurante e é presa

Mulher foi convidada a se retirar do restaurante e em seguida presa; ela teria causado um prejuízo de cerca de US$ 500 dólares Imagem: Reprodução/ Google Maps

Metrópoles – Uma mulher terminou presa, na última terça-feira (7/12), após quebrar a pia de um banheiro enquanto fazia sexo no restaurante Irish 31, em Seminole, na Flórida (EUA). O caso ganhou repercussão devido ao desfecho.

De acordo com as autoridades locais, Kathryn Trammel, de 37 anos, deixou o banheiro “com um amigo” e depois retornou ao recinto em um segundo momento, quando a pia foi quebrada. O dano causou prejuízo de aproximadamente US$ 500 (R$ 2.800) aos proprietários.

Kathryn foi acusada formalmente de dano criminoso, já que o dono do restaurante decidiu prestar queixa. Contudo, ela foi liberada ao pagar fiança — o valor não foi divulgado. Já o acompanhante dela não teve denúncia formal encontrada no sistema policial e, portanto, aparenta não responder legalmente sobre o caso.

