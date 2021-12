Que tal aprender a fazer um saboroso Bolo de Queijo com Goiabada

Ingredientes

3 claras

1 pitada de sal

125 g de manteiga

200 g de açúcar refinado

3 gemas

50 ml de leite de coco

150 g de farinha de trigo

3 g de fermento em pó

Goiabada derretida

100 g de queijo do reino ralado

Modo de preparo

Bata as claras com o sal até chegar ao ponto em neve e reserve

Bata a manteiga e o açúcar até misturar bem, depois adicione as gemas e continue batendo

Adicione o leite de coco, bata e, aos poucos, adicione a farinha peneirada até formar uma massa coloque o fermento e misture

Finalize com as claras em neve, incorporando-as à massa, e transfira para uma forma redonda untada

Leve ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até passar no teste do palito

Após amornar, retire da forma, espalhe a goiabada e o queijo por cima do bolo e sirva

Meu Sabor

