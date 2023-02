Orçamento: Dica para quem cozinha em casa e deseja ter uma alimentação balanceada e econômica

Substituição por alimentos do mesmo grupo – Foto: Freepik

Renda Extra – O ano de 2022 foi marcado pela alta de preços nas prateleiras dos supermercados. Em abril, por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, bateu 12,13% – maior taxa para um período de 12 meses desde 2003. Meses depois, o cenário começou a mudar e, em dezembro, o mesmo índice fechou com variação acumulada de 5,9%, menor taxa em 20 meses.

Apesar dos saldos do cartão refeição e do vale-alimentação estarem valendo mais, a hora de comer fora ou fazer as compras no mercado ainda é motivo de preocupação para o consumidor. Ao se depararem com preços mais elevados no mercado, muitos deixam de comprar certos alimentos para tentar economizar.

No entanto, deixar de levar alguns itens pode afetar o suprimento diário de nutrientes para o organismo. Por esse motivo, a melhor solução é aplicar substituições de alimentos por outros do mesmo grupo alimentar. Além disso, optar por frutas e verduras da estação em vez de outras fora de época também pode ajudar a salvar o orçamento.

Substituição por alimentos do mesmo grupo

De acordo com o Ministério da Saúde, uma alimentação saudável é composta por diversos nutrientes, sendo eles as substâncias químicas indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. Carboidratos, proteínas, vitaminas, fibras e minerais são alguns exemplos de compostos que o órgão aponta como necessários para a saúde.

O Guia “Alimentação Saudável” elaborado pelo Ministério da Saúde traz uma pirâmide alimentar como exemplo de como deve ser o consumo de alimentos de uma pessoa. O documento pode ajudar as donas de casa a compreenderem a quantidade necessária de nutrientes para cada refeição, garantindo o bem-estar e a saúde de toda a família.

Ao retirar determinado alimento da refeição diária por conta da alta dos preços, o equilíbrio alimentar dessas substâncias pode ser afetado e causar impacto direto ao organismo. Sendo assim, antes de remover itens do carrinho de compras, é importante estudar a possibilidade de substituição por alimentos similares mais baratos.

O arroz, por exemplo, é uma boa fonte de carboidratos e, em períodos marcados pelo aumento do preço desse alimento, é possível substituí-lo por outros itens. Canjica salgada, cevadinha e cuscuz são opções mais econômicas e possuem quase a mesma quantidade de nutrientes e textura semelhante à do arroz.

Além disso, alguns tubérculos e raízes também podem substituir o alimento na refeição. Batata-doce, mandioca e inhame, quando cozinhados de maneira saudável, podem garantir o mesmo nível de substâncias necessárias para o organismo.

O feijão, outro alimento base da alimentação brasileira, também pode ser substituído por outros itens no mercado. A lentilha, grão-de-bico, ervilha e soja podem entrar em ação. Além disso, quem cozinha em casa também pode explorar outros tipos de feijão, além do preto, existe o carioca, fradinho e corda, todos saborosos e ricos em fibras, conforme aponta o Ministério da Saúde.

Frutas e legumes da estação

Outra opção para economizar e manter a diversidade de nutrientes na mesa é se atentar às frutas e legumes da estação. O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia, André Braz, apontou em entrevista à imprensa que o consumidor pode gastar até 15% menos ao escolher produtos em período de safra.

Isso ocorre porque, durante a produção do alimento, o clima favorece o plantio, deixando de ser necessário o uso de algumas substâncias para acelerar o processo. Além disso, o Ministério da Saúde afirma que, por esse motivo, os alimentos da estação são mais nutritivos, saudáveis e saborosos, favorecendo uma boa alimentação.

Nos dois primeiros meses do ano, por exemplo, melancia, laranja-pera, abóbora, tomate, alface, salsa, abacate, maçã nacional, quiabo e milho-verde estarão na época, sendo assim, poderão ser encontrados com mais facilidade e com preços mais acessíveis.

A dica para quem cozinha em casa e deseja ter uma alimentação balanceada e econômica é alinhar a substituição dos alimentos do mesmo grupo alimentar às frutas da estação. Para isso, a recomendação é pesquisar antes sobre os dois aspectos e traçar uma lista de compras com todas as opções possíveis. Dessa forma, será mais fácil fazer compras saudáveis sem pesar o orçamento familiar.

