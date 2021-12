Dieta modo ON!! Vontade de comer um Bolinho? Aprenda a fazer Bolo Integral com Frutas

Ingredientes

4 ovos

1,5 xícara farinha de trigo integral

1 xícara aveia em flocos

0,5 xícara iogurte desnatado consistente

1 xícara frutas secas (abacaxi, maça, uva passa)

0,5 xícara açúcar mascavo

1 colher fermento em pó

1 colher essência de panetone ou baunilha (opcional)

Modo de preparo

Bata os ovos e o iogurte logo em seguida adicione o trigo integral, a aveia e o açúcar mascavo e bata com a mão ou batedeira.

Acrescente as frutas secas mexendo delicadamente e por último, adicione o fermento e misture.

Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada com farinha

Pré-aqueça o forno e asse por cerca de 30 minutos a 180 graus.

