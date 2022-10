U:Verse: Defensoria Pública por meio do Cejur promoveu a 14ª edição do projeto “Defensoria nas Universidades”

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) promoveu a 14ª edição do projeto “Defensoria nas Universidades”, no Centro Universitário U:Verse.

A palestra “A Lei do Superendividamento: aspectos gerais e o papel da Defensoria Pública”, ministrada pelo defensor público e coordenador do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor Rodrigo Chaves, foi apresentada para os acadêmicos do 2º, 4º e 5º ano do curso de Direito do U:Verse.

O defensor público contou sobre a sua atuação no Subnúcleo através de casos mais recorrentes, além de trazer dados do Serasa sobre o número de pessoas em situação de inadimplência.

O foco principal de sua palestra, no entanto, foi a nova Lei do Superendividamento, onde teve a oportunidade de discorrer sobre as novas regras de oferta e contratação de crédito, renegociação de dívidas, entre outros.

O coordenador do Subnúcleo de Superendividamento e Ações do Consumidor destacou sobre o papel fundamental da Defensoria Pública neste âmbito. “No contexto da aprovação da lei do superendividamento a Defensoria Pública, terá um papel de coadjuvante no auxílio dos consumidores que se encontram na condição de superendividados”, explicou Rodrigo Chaves.

O evento também contou com a presença da coordenadora do curso de Direito da faculdade, Ionara Fonseca, das servidoras do Cejur da DPE/AC, Geisyla Carvalho e Nicole Cordeiro, do assessor jurídico Felipe Dourado e servidor do Setor de Transporte Pedro Henrique Moura.