Ufac realiza I Semana de Literatura com o tema “Vozes Decoloniais” e convida comunidade para programação aberta

A Universidade Federal do Acre (Ufac) promove, entre os dias 8 e 11 de dezembro, a I Semana de Literatura, um evento que inaugura um novo espaço de discussão sobre criação literária, crítica e cultura no estado. Sob o tema “Vozes Decoloniais”, a iniciativa busca evidenciar narrativas que rompem silenciamentos históricos e ampliam modos plurais de compreender o mundo.

Durante os quatro dias de programação, pesquisadores, professores, escritores e estudantes da Ufac irão se reunir com convidados de outras regiões do país para fortalecer o debate em torno de produções literárias oriundas de experiências indígenas, negras, periféricas, amazônicas e transviadas. São vozes que confrontam discursos hegemônicos e reafirmam outras formas de sentir, pensar e narrar a realidade.

A Semana de Literatura contará com mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas, performances e atividades formativas, todas abertas ao público interessado. A proposta é criar um ambiente acolhedor para trocas de experiências e reflexões, destacando como a literatura pode fortalecer identidades, questionar desigualdades e inspirar novos olhares sobre o futuro.

A comunidade acadêmica e externa está convidada a participar do evento.

📅 Data: 8 a 11 de dezembro

📍 Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil — Ufac

🔗 Programação e inscrições: Instagram @elli.ufac