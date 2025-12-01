Geral
Ufac realiza I Semana de Literatura com o tema “Vozes Decoloniais” e convida comunidade para programação aberta
Geral
A Universidade Federal do Acre (Ufac) promove, entre os dias 8 e 11 de dezembro, a I Semana de Literatura, um evento que inaugura um novo espaço de discussão sobre criação literária, crítica e cultura no estado. Sob o tema “Vozes Decoloniais”, a iniciativa busca evidenciar narrativas que rompem silenciamentos históricos e ampliam modos plurais de compreender o mundo.
Durante os quatro dias de programação, pesquisadores, professores, escritores e estudantes da Ufac irão se reunir com convidados de outras regiões do país para fortalecer o debate em torno de produções literárias oriundas de experiências indígenas, negras, periféricas, amazônicas e transviadas. São vozes que confrontam discursos hegemônicos e reafirmam outras formas de sentir, pensar e narrar a realidade.
A Semana de Literatura contará com mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas, performances e atividades formativas, todas abertas ao público interessado. A proposta é criar um ambiente acolhedor para trocas de experiências e reflexões, destacando como a literatura pode fortalecer identidades, questionar desigualdades e inspirar novos olhares sobre o futuro.
A comunidade acadêmica e externa está convidada a participar do evento.
📅 Data: 8 a 11 de dezembro
📍 Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil — Ufac
🔗 Programação e inscrições: Instagram @elli.ufac
Geral
OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia
Membro efetivo da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e diretor da Escola de Prerrogativas da OAB/AC, Thalles Vinícius de Souza Sales, teve o parecer aprovado para a criação de um Observatório Nacional de Violência de Gênero na Advocacia.
O caso relatado por Thalles Vinícius identificou grave violação de prerrogativas de uma advogada, além de perseguição institucional e política, assédio moral e “lawfare de gênero”.
O voto foi apresentado durante a 64ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, pedindo ainda outras providências.
“Fico muito honrado com a aprovação unânime de nosso parecer. O processo era delicado, complexo, e verifiquei graves violações de prerrogativas. A criação desse observatório, se acolhido pelo Conselho Federal, será um instrumento fundamental para mapear, registrar e combater práticas semelhantes em âmbito nacional”, detalhou o representante nacional das Prerrogativas.
O termo “lawfare de gênero” refere-se ao uso estratégico e mal-intencionado do sistema judicial e da lei como ferramentas para atacar, descredibilizar, retaliar e perpetuar a violência contra mulheres.
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia
Assis Brasil avança com dois grandes projetos: Portal da Cidade e Reforma do Mercado Municipal
Ufac realiza I Semana de Literatura com o tema “Vozes Decoloniais” e convida comunidade para programação aberta
Deputado Tanízio Sá recebe homenagem de Tahuamanu por fortalecer diálogo entre Brasil e Peru
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima
Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia
Mais um crime brutal expõe falhas na segurança pública de Brasiléia – Foto; Arquivo/ Familía Um ataque violento registrado no...
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra entre PL e PP e expõe disputa envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
-
Cultura6 dias atrás
Festival Varadouro retoma força em 2025 e conecta cultura amazônica à Semana Chico Mendes
-
Polícia5 dias atrás
Crime brutal: agricultor é morto dentro de sua residência no km 10 da BR-317, na zona rural de Brasiléia
-
Saúde6 dias atrás
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF