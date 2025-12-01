Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Geral

Ufac realiza I Semana de Literatura com o tema “Vozes Decoloniais” e convida comunidade para programação aberta

Publicados

1 de dezembro de 2025

Geral

A Universidade Federal do Acre (Ufac) promove, entre os dias 8 e 11 de dezembro, a I Semana de Literatura, um evento que inaugura um novo espaço de discussão sobre criação literária, crítica e cultura no estado. Sob o tema “Vozes Decoloniais”, a iniciativa busca evidenciar narrativas que rompem silenciamentos históricos e ampliam modos plurais de compreender o mundo.

Durante os quatro dias de programação, pesquisadores, professores, escritores e estudantes da Ufac irão se reunir com convidados de outras regiões do país para fortalecer o debate em torno de produções literárias oriundas de experiências indígenas, negras, periféricas, amazônicas e transviadas. São vozes que confrontam discursos hegemônicos e reafirmam outras formas de sentir, pensar e narrar a realidade.

A Semana de Literatura contará com mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas, performances e atividades formativas, todas abertas ao público interessado. A proposta é criar um ambiente acolhedor para trocas de experiências e reflexões, destacando como a literatura pode fortalecer identidades, questionar desigualdades e inspirar novos olhares sobre o futuro.

A comunidade acadêmica e externa está convidada a participar do evento.

Leia Também:  Banco da Amazônia avança em modernização tecnológica e reforça compromisso com sustentabilidade

📅 Data: 8 a 11 de dezembro

📍 Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil — Ufac

🔗 Programação e inscrições: Instagram @elli.ufac

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Geral

OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia

Publicados

4 dias atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Membro efetivo da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e diretor da Escola de Prerrogativas da OAB/AC, Thalles Vinícius de Souza Sales, teve o parecer aprovado para a criação de um Observatório Nacional de Violência de Gênero na Advocacia.

O caso relatado por Thalles Vinícius identificou grave violação de prerrogativas de uma advogada, além de perseguição institucional e política, assédio moral e “lawfare de gênero”.

O voto foi apresentado durante a 64ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, pedindo ainda outras providências.

“Fico muito honrado com a aprovação unânime de nosso parecer. O processo era delicado, complexo, e verifiquei graves violações de prerrogativas. A criação desse observatório, se acolhido pelo Conselho Federal, será um instrumento fundamental para mapear, registrar e combater práticas semelhantes em âmbito nacional”, detalhou o representante nacional das Prerrogativas.

O termo “lawfare de gênero” refere-se ao uso estratégico e mal-intencionado do sistema judicial e da lei como ferramentas para atacar, descredibilizar, retaliar e perpetuar a violência contra mulheres.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  “Diálogos para o Bem Viver na América Latina” é tema de congresso que reunirá advogados de diversos países
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari

“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Política9 horas atrás

Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos

Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Política1 dia atrás

Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...

POLÍCIA

Polícia41 segundos atrás

Briga banal por carne de tatu termina em tragédia e expõe violência cotidiana na zona rural de Mâncio Lima

Discussão por caça termina em morte entre primos na zona rural de Mâncio Lima – Foto: Arquivo pessoal Uma desavença...
Polícia17 minutos atrás

Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia

Mais um crime brutal expõe falhas na segurança pública de Brasiléia – Foto; Arquivo/ Familía Um ataque violento registrado no...
Polícia21 horas atrás

“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa

O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...

EDUCAÇÃO

Educação3 dias atrás

Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia

A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Educação3 dias atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação1 semana atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte5 horas atrás

Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte

Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Esporte9 horas atrás

Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves

Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Esporte2 dias atrás

Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas

A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS