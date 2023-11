Tribunal Regional do Trabalho realizará programação especial em alusão às comemorações de 37 anos

Para comemorar os 37 anos da Justiça Trabalhista de Rondônia e Acre, a serem completados no próximo dia 28 de novembro, uma programação especial em alusão à instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) será realizada entre os dias 9 a 28. As comemorações iniciam na próxima quinta-feira (9), às 10h com a abertura da exposição: “Justiça e Solidariedade”. Nesse mesmo dia, às 11h terá ainda uma visita guiada no Espaço Memorial-14, onde vai estar à disposição dos visitantes a exposição “Justiça e Solidariedade”, com foco nas principais ações desenvolvidas pelo regional em prol do bem estar social.

Já dia 14, está programada uma Roda de Conversa com o tema: “As atividades do/a historiador/a nos arquivos judiciários – “Experiências no Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região”. O bate-papo contará com a presença da professora e mestranda Thássila Derek, e a participação dos ex-estagiários, Maycon Roberto e Vitória Rafaela, como também das estagiárias em atividade, Heloísa de Souza Mendes e Juliana de Almeida Rocha.

Ainda como parte da programação, as Ações Sociais do TRT-14 e a Agenda 2030 também serão debatidas em uma roda de conversa. O bate papo será com a chefe da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade, Programas Sociais, de Iniciativas Nacionais e Gestão de Projetos, Jaqueline Ramos, no dia 21, às 14h, no Plenarinho do regional.

Para finalizar a programação de 37 anos da Justiça Trabalhista, no dia 28, dia do aniversário de instalação do tribunal, a data será marcada pelo Ato Cívico que contará com a presença de magistrados (as), servidores (as) e colaboradores (as) do regional. A cerimônia de hasteamento das bandeiras de Rondônia e Acre, e a execução dos Hinos Nacional e dos dois estados, ocorrerá na entrada do edifício-sede do TRT-14.