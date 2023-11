Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região transfere feriado do dia 1º de novembro para sexta-feira

Palestino que vive no Acre perde 25 familiares em bombardeio na Faixa de Gaza – Foto: Arquivo pessoal

Parentes do palestino Montaserbelah Al Shawwa, de 34 anos, que reside no Acre desde 2015, morreram em um ataque da Força Aérea Israelense na região central da Faixa de Gaza, ocorrido na última quarta-feira (25). Segundo ele, foram encontrados os corpos de 25 membros de sua família após o bombardeio.

O ataque, que mirou casas próximas ao Hospital Al-Shifa, resultou na destruição do prédio de quatro andares onde seus parentes viviam. Além das 25 vítimas confirmadas, aproximadamente 15 pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos, permanecem desaparecidas sob os escombros.

“É uma situação muito complicada, eu fico no celular, acompanhando os jornais, tentando entrar em contato com a família, não é fácil. Além da minha família, perdi também amigos, vizinhos, conhecidos, outros parentes mais distantes. Esses agora de quarta-feira [25] eram familiares mais próximos”, contou o palestino.

Desesperado, Montaserbelah buscou ajuda junto à embaixada brasileira em Gaza e autoridades, na esperança de encontrar uma forma de retirar sua família da zona de conflito. No entanto, a situação permanece incerta, já que a repatriação de civis brasileiros está em andamento, enquanto familiares de brasileiros aguardam a avaliação das autoridades israelenses para sua possível retirada.

A angústia dele não se limita à perda de familiares, pois ele também enfrenta a incerteza sobre o paradeiro de seus pais, que ainda residem na Faixa de Gaza. Há mais de 48 horas, Montaserbelah não tem qualquer notícia deles, agravando sua preocupação.

A última comunicação com seu pai indicava que a região estava sob intenso bombardeio, e a torre de internet local seria alvo, o que explicaria o silêncio desde então. Montaser mantém a esperança de que seus pais estejam vivos e bem, baseado nas informações que acompanha pelos noticiários locais.

“Estou sem contato com os meus pais. As mensagens nem chegam para eles e não consigo também por ligação. Na última vez, eles estavam se despedindo e eu não estava entendendo muito, meu pai falou que o ataque estava longe da casa deles, mas que se perdesse o contato não era para ficar preocupado, só orar por eles, porque seria destruída uma torre de internet. E ele me disse para ficar bem. E minha prima me disse que na última vez que falou com minha mãe, ela pediu que cuidassem de mim caso alguma coisa acontecesse. Estou apreensivo sem conseguir notícia deles, eu acredito que eles estão vivos, estou fazendo orações e acredito que estão bem, a única coisa que podemos fazer é oração”, concluiu. Veja mais no G1 Acre