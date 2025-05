Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região divulga edital de doação de bens de informática

O credenciamento inicial será aberto por 15 dias para entidades e organizações sociais interessadas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) tornou-se público no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o Edital de Credenciamento e Alienação de Bens de Informática nº 01/2025. O documento contempla a doação de lote de equipamentos inservíveis, como computadores, monitores, impressoras e outros itens pertencentes ao acervo patrimonial do Tribunal.

A ação é coordenada pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis e visa liberar espaço físico e promover a destinação adequada de materiais que não atendem mais aos fins institucionais, mas que podem ser reutilizados com fins sociais por outras entidades.

O primeiro período de credenciamento segue aberto por 15 dias corridos, contados a partir da publicação, em razão da disponibilidade imediata de diversos itens e da necessidade de esvaziamento dos depósitos.

As entidades interessadas poderão consultar os lotes de doações de materiais e bens classificados como inservíveis no link: hPortal.trt14.jus.br

Quem pode participar?

O edital está localizado em:

organizações da sociedade civil de interesse público e organizações da sociedade civil que participam do programa de inclusão digital do Governo federal; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.340, 06 de maio de 2020).

organizações da sociedade civil que comprovarem dedicação à promoção gratuita da educação e da inclusão digital. (Incluído pelo Decreto nº 10.340, 06 de maio de 2020).

A solicitação deve conter a indicação do(s) lote(s) pretendido(s), a identificação do responsável legal, os dados de contato e a documentação necessária conforme os critérios previstos no edital. O resultado da habilitação será divulgado no Diário Eletrônico e no portal institucional.

Mais informações

A doação será efetivada por meio do Termo de Doação, e a retirada dos bens deverá ocorrer em até 10 dias úteis após o agendamento. Todos os custos de transporte são da responsabilidade da entidade beneficiária.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Comissão de Avaliação e Desfazimento de Bens Móveis pelo e-mail: [email protected] .

As normas deste Edital estão fundamentadas na Lei 14.133/2021 e na Portaria TRT14 nº 0920/2021 e demais legislações pertinentes.