Geral
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
Geral
Iniciativa inovadora de prevenção vai contribuir para efetividade das políticas ambientais – Foto: Emerson Rodrigo e Yuri Marcel
(Yuri Marcel) – O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) deu início a um projeto piloto que utiliza inteligência artificial para identificar áreas com risco de desmatamento antes que o dano ambiental se concretize.
A ação integra o Projeto Nacional de Meio Ambiente, coordenado pelo conselheiro e vice-presidente do TCE do Acre, Ronald Polanco, formalizado por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). A iniciativa conta com a parceria do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO).
Área de estudo e tecnologia empregada
A primeira região contemplada é a Floresta Estadual do Afluente do Complexo do Seringal Jurupari, situada entre os municípios de Feijó e Manoel Urbano, no Acre. O modelo poderá futuramente ser replicado em outras localidades da Amazônia.
Para as análises, será utilizada a ferramenta PrevisIA, desenvolvida pelo Imazon, que gera previsões de desmatamento a partir da detecção de estradas oficiais, vias clandestinas e trilhas abertas na floresta. O sistema produz mapas georreferenciados, fornecendo subsídios técnicos para a adoção de medidas preventivas pelos órgãos de fiscalização.
De acordo com a auditora Dirlei Bersch, assessora da Secretaria-Geral da Presidência do TCE-AC e idealizadora do projeto, a meta é antecipar situações de risco e auxiliar na formulação de políticas públicas eficazes.
“O PrevisIA faz prognósticos de desmatamento futuro. Ele distingue se uma abertura na mata é apenas um caminho natural ou uma nova frente de ocupação, permitindo que os órgãos de controle atuem antes que o impacto ocorra”, explicou.
Importância da Floresta do Jurupari
Instituída pelo Decreto nº 6.808, de 15 de maio de 2017, a Floresta Estadual do Jurupari possui 155 mil hectares, o equivalente a mais de 9.100 estádios do Maracanã. Desse total, 86.582 hectares estão localizados em Feijó e 68.537 em Manoel Urbano.
Embora criada para proteger o solo e os recursos naturais, a área enfrenta constantes ameaças de ocupação irregular e queimadas. O auditor Jânio Português ressalta a relevância da escolha para o projeto piloto:
“É uma unidade de conservação que sofre forte pressão de invasão, mesmo sendo de uso sustentável, e ainda necessita de maior atenção do poder público para sua consolidação definitiva”, destacou.
Trabalho técnico vai contribuir para efetividade das políticas ambientais
A execução do projeto está sob responsabilidade da 8ª Coordenadoria de Controle Externo (Coecex) do TCE-AC. Segundo a Auditora-chefe, Juliana Moreira, será produzido um relatório técnico com recomendações preventivas ao governo estadual.
“Nosso papel é oferecer informações consistentes que contribuam para o controle externo e para a avaliação da efetividade das políticas ambientais, capazes de frear o avanço do desmatamento”, afirmou.
Alcance nacional
O projeto piloto também tem alcance nacional, uma vez que os resultados são acompanhados pela Atricon. A Secretária-executiva do Projeto Nacional de Meio Ambiente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, Cirleia Soares, destacou a importância da iniciativa.
“A Atricon busca, por meio de projetos temáticos, fortalecer a atuação dos Tribunais de Contas, estruturando parcerias como essa com o Imazon. A integração de esforços potencializa os resultados e contribui para o aprimoramento das políticas públicas ambientais”, concluiu.
Geral
Procon fiscaliza comércio de Brasileia e reforça a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor
Os agentes técnicos observam se os estabelecimentos comerciais estão seguindo as normas do CDC – Foto: cedida
Quem nunca percebeu, no balcão de pagamento, um pequeno livro ou QR Code com a sigla CDC? Trata-se do Código de Defesa do Consumidor, documento essencial para garantir direitos e esclarecer dúvidas nas relações de consumo.
Com o objetivo de reforçar a importância desse instrumento, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) iniciou, nesta quarta-feira (10), mais uma etapa de sua ação educativa em Brasileia.
Três agentes técnicos da instituição estão visitando estabelecimentos comerciais da cidade, orientando fornecedores e empresários sobre as normas previstas no CDC, em especial a Lei nº 12.291/2010. Segundo a legislação, todos os pontos de comércio ou prestação de serviços devem disponibilizar, no mínimo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.
“Essa lei existe para garantir que o consumidor tenha onde recorrer em caso de dúvida ou conflito na relação de consumo”, explicou Mayra Araújo, chefe da Divisão Regional do Procon do Alto Acre.
Além de cumprir uma exigência legal, a presença do CDC no caixa fortalece a confiança entre comerciantes e clientes, promovendo um ambiente de respeito, legalidade e segurança nas transações.
Procon em Brasileia
Qualquer dúvida ou denúncia, o consumidor residente na cidade de Brasileia pode acionar o Procon, entrando em contato pelo número (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail [email protected]
Se preferir, o atendimento presencial ocorre na Organização em Centros de Atendimento (OCA), localizada na Rua Vitória Salvaterra, nº 100, bairro Ferreira Silva.
O horário de atendimento aos consumidores é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça apoio à cafeicultura com visita técnica a produtores
Rodrigues Alves promove palestra sobre saúde bucal para crianças na Creche Ranalaires
Afya Cruzeiro do Sul promove corrida e caminhada pelo Setembro Amarelo em prol da saúde mental
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
Convênio entre ABDI e IFAC deve oficializar criação do Aquiry InovaHub, hub de inovação voltado à bioeconomia acreana
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Mais um escândalo: Governo Gladson Cameli autoriza contrato milionário de R$ 4,3 milhões para terceirização na Secretaria de Comunicação
-
Política6 dias atrás
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
-
Política Destaque4 dias atrás
Gladson autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero
-
Política6 dias atrás
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula