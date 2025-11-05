Geral
TCE-AC promove treinamento sobre o Sistema Geobras, ferramenta para monitorar obras públicas no Acre
Geral
Capacitação é aberta para servidores públicos estaduais e municipais de todo o Acre
O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), inicia no próximo dia 6 de novembro, o Treinamento sobre o Sistema Geobras para servidores públicos estaduais. A partir das 8h no Laboratório de Informática da Uninorte – Bloco A, laboratório 7.
Faça sua inscrições aqui: https://sophos.tceac.tc.br/sophos/index.jsf
O Geobras – Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas e de Serviços de Engenharia é uma plataforma digital desenvolvida em parceria entre o TCE-AC e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio do Laboratório de Sistemas de Informação (LSI).
A ferramenta foi concebida para monitorar, em tempo real, obras e serviços de engenharia executados com recursos públicos no Acre, reunindo tecnologia, transparência e inovação a serviço do controle social. A ferramenta foi lançada em 24 de outubro deste ano.
A capacitação, organizada pela Escola de Contas, será ministrada pelas auditoras de controle externo Laura Mamed e Marlen Drumond e a analista de Sistemas do TCE-AC Jayra Nascimento, servidoras responsáveis pelo desenvolvimento e aprimoramento técnico da plataforma.
Marco na fiscalização de obras
Segundo a Escola de Contas, durante o treinamento, os participantes terão contato direto com os módulos do sistema, aprendendo a inserir, analisar e acompanhar dados e imagens georreferenciadas das obras públicas.
O objetivo é modernizar o acompanhamento e a fiscalização, tornando os processos mais ágeis e acessíveis tanto para os gestores quanto para os cidadãos.
Integrado ao Sistema de Licitações e Contratos (Licon), o Geobras possibilita que prefeituras, secretarias e órgãos fiscalizados alimentem periodicamente informações sobre cronogramas, medições, relatórios e registros fotográficos, fortalecendo o controle externo e ampliando a transparência na gestão das obras públicas.
De acordo com Laura Mamed, a plataforma representa um marco para o Tribunal e para a administração pública acreana:
“O Geobras permite que o cidadão acompanhe todo o ciclo de vida das obras públicas, do início à entrega final. É uma ferramenta que aproxima a sociedade do controle e da boa governança.”
Calendário de treinamentos
A Escola de Contas divulgou ainda o calendário com as datas das próximas turmas e os públicos-alvos de cada, reforçando que o curso é presencial:
- 06/11: Servidores estaduais (turma 1)
- 07/11: Servidores estaduais (turma 2)
- 10/11: Servidores estaduais (turma 3)
- 11/11: Servidores municipais de Rio Branco (turma 4)
- 12/11: Servidores públicos dos demais municípios acreanos (turma 5)
O treinamento reforça o compromisso do TCE-AC com a inovação tecnológica e a formação contínua dos servidores públicos, ampliando o alcance do Geobras e promovendo uma cultura de transparência e eficiência na gestão pública.
Geral
OAB/AC realizará 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas com palestrantes de renome nacional
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, realiza, na segunda-feira (27), a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas. O evento contará com a presença de palestrantes de renome nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: Eventos.oabac.org.br.
“Este evento é um marco na valorização da nossa classe, promovendo um espaço de debate e capacitação sobre a importância das prerrogativas profissionais para o exercício pleno e ético da advocacia. A conferência busca não apenas discutir os desafios enfrentados no dia a dia, mas também fortalecer a atuação da advocacia na defesa de seus direitos, essenciais para garantir o acesso à justiça e à cidadania”, explicou a presidente da Comissão, Caren Oliveira de Araújo.
Segundo Caren, a conferência contribuirá para o fortalecimento da classe.
“Durante a conferência, abordaremos temas cruciais e relevantes para o desenvolvimento de uma advocacia forte, digna e respeitada. Participe conosco e seja parte desta iniciativa que visa aprimorar o nosso trabalho e reforçar o nosso compromisso com a sociedade”, finalizou.
