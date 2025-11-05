TCE-AC promove treinamento sobre o Sistema Geobras, ferramenta para monitorar obras públicas no Acre

Capacitação é aberta para servidores públicos estaduais e municipais de todo o Acre

O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), inicia no próximo dia 6 de novembro, o Treinamento sobre o Sistema Geobras para servidores públicos estaduais. A partir das 8h no Laboratório de Informática da Uninorte – Bloco A, laboratório 7.

Faça sua inscrições aqui: https://sophos.tceac.tc.br/sophos/index.jsf

O Geobras – Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas e de Serviços de Engenharia é uma plataforma digital desenvolvida em parceria entre o TCE-AC e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio do Laboratório de Sistemas de Informação (LSI).

A ferramenta foi concebida para monitorar, em tempo real, obras e serviços de engenharia executados com recursos públicos no Acre, reunindo tecnologia, transparência e inovação a serviço do controle social. A ferramenta foi lançada em 24 de outubro deste ano.

A capacitação, organizada pela Escola de Contas, será ministrada pelas auditoras de controle externo Laura Mamed e Marlen Drumond e a analista de Sistemas do TCE-AC Jayra Nascimento, servidoras responsáveis pelo desenvolvimento e aprimoramento técnico da plataforma.

Marco na fiscalização de obras

Segundo a Escola de Contas, durante o treinamento, os participantes terão contato direto com os módulos do sistema, aprendendo a inserir, analisar e acompanhar dados e imagens georreferenciadas das obras públicas.

O objetivo é modernizar o acompanhamento e a fiscalização, tornando os processos mais ágeis e acessíveis tanto para os gestores quanto para os cidadãos.

Integrado ao Sistema de Licitações e Contratos (Licon), o Geobras possibilita que prefeituras, secretarias e órgãos fiscalizados alimentem periodicamente informações sobre cronogramas, medições, relatórios e registros fotográficos, fortalecendo o controle externo e ampliando a transparência na gestão das obras públicas.

De acordo com Laura Mamed, a plataforma representa um marco para o Tribunal e para a administração pública acreana:

“O Geobras permite que o cidadão acompanhe todo o ciclo de vida das obras públicas, do início à entrega final. É uma ferramenta que aproxima a sociedade do controle e da boa governança.”

Calendário de treinamentos

A Escola de Contas divulgou ainda o calendário com as datas das próximas turmas e os públicos-alvos de cada, reforçando que o curso é presencial:

06/11: Servidores estaduais (turma 1)

07/11: Servidores estaduais (turma 2)

10/11: Servidores estaduais (turma 3)

11/11: Servidores municipais de Rio Branco (turma 4)

12/11: Servidores públicos dos demais municípios acreanos (turma 5)

O treinamento reforça o compromisso do TCE-AC com a inovação tecnológica e a formação contínua dos servidores públicos, ampliando o alcance do Geobras e promovendo uma cultura de transparência e eficiência na gestão pública.