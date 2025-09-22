Geral
TCE-AC promove reunião de mediação sobre instabilidade geotécnica no Loteamento Joafra I
Geral
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou, nesta segunda-feira (22), uma reunião de mediação para tratar da instabilidade geotécnica nas margens do Igarapé São Francisco, no trecho entre as ruas Tabaco e Nanain, no Loteamento Joafra I, em Rio Branco. O encontro ocorreu no gabinete da Presidência do TCE-AC e reuniu representantes de órgãos públicos, academia, Ministério Público, e comunidade local.
Relatório técnico da Ufac
O professor Dr. Ricardo Ribeiro do Nascimento, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac), apresentou um relatório técnico elaborado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TCE-AC, a Ufac e a Fundape. O estudo traz recomendações a serem observadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e servirá de subsídio para soluções voltadas à contenção do assoreamento e à recuperação da área afetada.
Atuação dos órgãos busca solucionar problemas vivenciados pelos moradores
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) destacou que instaurou procedimento preparatório para apurar irregularidades na rede de esgoto local, apontadas como uma das causas do assoreamento e da destruição parcial da via pública.
Na sequência, o representante da Seinfra apresentou os estudos já realizados, demonstrando disposição em alinhar os trabalhos com base nas recomendações técnicas da Ufac.
A presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, ressaltou a importância da cooperação entre as instituições.
“O Tribunal tem buscado não apenas exercer sua função de fiscalização, mas também atuar como mediador em temas sensíveis que afetam diretamente a qualidade de vida da sociedade”, afirmou.
O secretário-geral da Presidência do TCE-AC, Evandro Luzia Teixeira, apresentou os encaminhamentos registrados em memória da reunião, enfatizando a necessidade de integração entre órgãos técnicos, gestores municipais e comunidade para a superação do problema.
O promotor de Justiça Luis Henrique Rolim, representante do MPAC, destacou a relevância da iniciativa do TCE e a articulação com a comunidade:
“O trabalho de consensualização desenvolvido pelo Tribunal é louvável. A convocação decorreu da solicitação da comunidade do Joafra, que buscou apoio das instituições. Há dois processos distintos: um, emergencial, referente à erosão nas ruas Tabaco e Nanain; outro, em andamento desde 2008, que trata da regularização completa do bairro. O encontro foi muito proveitoso, especialmente com a apresentação do professor Ricardo, que trouxe alternativas inovadoras de engenharia”.
Rolim adiantou ainda que, na próxima semana, haverá nova reunião com representantes da Seinfra e da Prefeitura, para discutir um termo de ajuste de conduta. Segundo ele, a colaboração do TCE poderá acelerar tanto a solução emergencial quanto o andamento da ação judicial em curso.
Voz da comunidade
A presidenta da Associação de Moradores do Bairro Joafra I, Isabel Rivasplata, reforçou os impactos enfrentados pela população:
“Nosso bairro vem sofrendo com o acúmulo de sedimentos, que provoca o avanço do igarapé e já afetou diversas residências. Alguns moradores perderam parte de seus terrenos e, em 2023, a cheia agravou ainda mais a situação. Vivemos um estado de emergência e buscamos neste Tribunal de Contas a intermediação para que, junto ao Ministério Público e aos demais órgãos, possamos encontrar uma solução definitiva”.
Representatividade e cooperação
Além de representantes de órgãos públicos, o encontro contou com a participação de lideranças do bairro, reforçando o caráter colaborativo da iniciativa. A diversidade de atores envolvidos destacou o compromisso das instituições em construir soluções conjuntas para um problema urbano e ambiental que impacta diretamente a vida de dezenas de famílias.
Geral
Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne 5 mil fiéis em noite de fé, louvor e adoração no Ginásio do Sesc
Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne multidão em noite de fé em Rio Branco – Fotos: Pascom / Cedidas
O encerramento do 8º Cerco de Jericó – Dá-me Tua Graça, da Paróquia São Peregrino, foi realizado nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque. A organização do evento estima que cerca de 5 mil fiéis participaram do momento de louvor, fé e oração.
A celebração foi presidida com fervor pelo Frei Renan Barros e concelebrada por Frei Agnaldo, Frei Gilson, Frei Fábio, Padre Erenildo, Padre Antonio Menezes e o Diácono Jeam, que conduziram o povo à verdadeira experiência do amor divino.
A programação teve início com o Santo Terço Mariano, conduzido pelo grupo do Terço dos Homens, que preparou espiritualmente os corações para tudo o que o Senhor iria realizar. Em seguida, a alegria tomou conta com os pocket shows do Padre Erenildo e Frei Renan.
Durante a Santa Missa, Frei Renan, em sua inspirada homilia, proclamou palavras de ousadia e amor. “O Cerco de Jericó quer dizer a você: Deus te ama! E esse amor muda tudo. Talvez você ainda não tenha reconhecido, mas há algo grandioso na sua vida. Estar aqui é uma graça de Deus! Entregue seus planos a Jesus. Sozinhos, não conseguimos, mas com Ele, tudo se transforma. Por isso, consagre tudo ao Senhor e deixe Jesus agir”.
O ponto mais marcante da noite foi, sem dúvidas, a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Um momento de céu aberto, em que as sete voltas foram dadas ao redor do ginásio, representando a queda das muralhas, como em Jericó.
Na ocasião, também foi celebrado o aniversário do Frei Renan, que tem se entregado com coragem e amor à missão de evangelizar, arrastando multidões à igreja.
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Prefeitura de Epitaciolândia promove roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo
Prefeito Jerry Correia reúne forças de segurança para garantir tranquilidade durante a ExpoFronteira 2025
TCE-AC promove reunião de mediação sobre instabilidade geotécnica no Loteamento Joafra I
Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera obras para a inauguração da nova Rodoviária do município
POLÍTICA
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política5 dias atrás
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos
-
Política6 dias atrás
Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai
-
Política5 dias atrás
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
-
Política Destaque5 dias atrás
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro