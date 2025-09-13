Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado

Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90% – Foto: Assessoria/ Sebrae

Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.

O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.

Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.

“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.

Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.

A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.

Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com