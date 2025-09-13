Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado

13 de setembro de 2025

Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90% – Foto: Assessoria/ Sebrae

Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.

O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.

Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.

“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.

Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.

A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.

Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com

Geral

Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre apresenta estudos sobre cooperativismo em Xapuri

Publicados

2 horas atrás

em

13 de setembro de 2025

Por

Pesquisadores destacam trajetória histórica e perspectivas do novo cooperativismo na região – Foto: Assessoria

Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre participaram da Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo da Cooperxapuri (Cooperativa de Produtores e Extrativistas de Xapuri), onde apresentaram estudos científicos voltados ao fortalecimento do cooperativismo regional. Estiveram presentes os pesquisadores Orlando Sabino, Irailton Lima e Rodrigo Forneck.

Contribuição da universidade para a reflexão sobre o cooperativismo

Em sua exposição, o professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Orlando Sabino, fez uma análise histórica das experiências de cooperativas locais, como a CAEXS, a COOPAEB e a Cooperfloresta, ressaltando os aprendizados acumulados e as transformações que marcam o setor.

Segundo ele, o atual ciclo do cooperativismo se diferencia por combinar preservação ambiental, geração de renda e inserção em mercados nacionais.

“A experiência da Cooperacre demonstra que o cooperativismo extrativista amadureceu, ganhando escala e diversificação. Hoje, cooperativas do Acre conseguem firmar contratos com empresas internacionais, como a Veja e a Michelin, agregando valor à borracha, à castanha e também a novos produtos como frutas, óleos e café. Isso fortalece a base produtiva e abre novas perspectivas para organizações como a Cooperxapuri”, afirmou.

Cooperativismo em consolidação

O levantamento apresentado pelo Projeto Legal mostra que a Cooperxapuri, fundada em 2018, já reúne mais de 260 cooperados, com produção diversificada que inclui borracha, castanha, frutas regionais, óleos, mel, café e cacau. A cooperativa mantém contratos estáveis com grandes compradores, como a Veja e a Michelin, e alcançou autonomia financeira consolidada, reinvestindo anualmente suas sobras para ampliar a infraestrutura e fortalecer a produção.

Apesar dos avanços, os pesquisadores destacaram que os desafios permanecem, sobretudo no que diz respeito a licenciamento ambiental, acesso a crédito rural, escoamento da produção e engajamento da juventude.

O presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino, ressaltou a importância da parceria com a universidade:

“Esse diálogo com o Projeto Legal Amazônia Acre e a Ufac é fundamental para entendermos onde estamos e para onde podemos caminhar. A pesquisa aplicada nos ajuda a tomar decisões mais seguras e pensar em soluções para os gargalos que ainda enfrentamos”.

Fortalecimento da pesquisa aplicada

A presença do Projeto Legal Amazônia Acre na Assembleia reforça o compromisso de aproximar a produção científica das práticas sociais e econômicas locais. Essa integração amplia a visibilidade do modelo agroextrativista, fortalece a capacidade das cooperativas de se adaptarem às mudanças e reafirma o cooperativismo como um caminho estratégico para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Atualmente, segundo dados do Sistema OCB/AC, o setor cooperativista no Acre reúne mais de 50 mil cooperados, distribuídos em mais de 70 cooperativas em oito ramos de atuação, consolidando-se como uma das principais forças de organização social e econômica da estado.

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política3 dias atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Política3 dias atrás

Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...

POLÍCIA

Polícia7 horas atrás

Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami

Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação4 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso3 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso6 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 semana atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Esporte4 dias atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte1 semana atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...

