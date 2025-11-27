Sistema OCB destaca avanços do cooperativismo e reforça parceria estratégica com a academia da UFAC

O presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, participou na quarta-feira (26) da VI Semana Acadêmica de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre (UFAC), apresentando aos estudantes e pesquisadores um panorama atualizado do cooperativismo no Acre, no Brasil e no mundo. A palestra integrou o bloco temático dedicado ao setor, realizado no auditório do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas (CCJSA).

A participação da OCB/AC faz parte de uma estratégia institucional que busca aproximar universidade, pesquisa aplicada e cooperativas acreanas, fortalecendo a relação entre conhecimento científico, inovação e desenvolvimento regional.

“É fundamental que a universidade esteja cada vez mais conectada ao cooperativismo, pois é nesse diálogo que surgem inovações, políticas públicas e soluções estruturantes para o desenvolvimento regional”, afirmou Valdemiro Rocha.

Cooperativismo como agente de desenvolvimento e inclusão

Com o tema “Cooperativismo: um poderoso instrumento de organização econômica democrática”, Valdemiro apresentou números internacionais e nacionais que evidenciam a força crescente do setor.

Segundo ele, existem hoje 3 milhões de cooperativas no mundo, reunindo 1 bilhão de cooperados e 280 milhões de empregos diretos. “Se essas organizações formassem um país, teríamos a 9ª maior economia do planeta”, destacou.

No Brasil, o setor abriga 4,3 milhões de cooperados, movimenta R$ 757,9 bilhões e emprega mais de 578 mil pessoas.

Acre: cooperativismo fortalecido e com forte impacto socioeconômico

Valdemiro apresentou ainda dados atualizados do Sistema OCB/AC, que reúne 57 cooperativas registradas, somando mais de 57 mil cooperados em sete ramos de atuação como crédito, extrativismo, agricultura familiar, saúde, produção, entre outros.

Entre os destaques mencionados:

Crédito — Sicredi Biomas, CrediSIS Capitalcredi, Sicoob UniAcre e Sicoob Credisul, que juntas superam 52 mil cooperados e mantêm 26 unidades de atendimento no estado.

Saúde — Unimed Rio Branco, com hospital próprio, laboratórios e atendimento especializado, alcançando mais de 22 mil beneficiários.

Produção — Coopermóveis, com R$ 537 mil em vendas públicas em 2024.

Agroindústria e Extrativismo — Coopercafé, com projeções de safra recorde; e Cooperacre, maior rede cooperativa do estado, que movimentou R$ 91 milhões em 2024, atuando em 20 municípios.

“O Acre vive uma fase de consolidação do cooperativismo como motor de desenvolvimento sustentável, especialmente no Juruá e no Alto Acre”, avaliou Rocha.

Integração com a UFAC: uma parceria para formar novas gerações

Valdemiro reforçou que o Sistema OCB/AC vê a universidade como parceira estratégica para o avanço do setor:

“Queremos que mais estudantes e professores se aproximem das cooperativas,compreendendo como elas transformam territórios e criam soluções econômicas sustentáveis”.

Durante o diálogo com os estudantes, ele respondeu perguntas sobre governança, legislação, financiamento e modelos de negócios cooperativos, reforçando a importância de uma formação acadêmica alinhada às realidades da Amazônia.

A visão da coordenação do curso: cooperativismo como agenda de futuro

O coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFAC, professor Elyson Ferreira de Souza, destacou a relevância da participação do Sistema OCB na programação e como o tema contribui para a formação dos futuros economistas.

Segundo Elyson, a Semana Acadêmica foi estruturada para discutir caminhos concretos de desenvolvimento para o Acre:

“Nesta 6ª Semana Acadêmica de Economia, debatemos desenvolvimento econômico, os desafios para o economista do século XXI e as alternativas viáveis para o Acre. Discutimos história, meio ambiente, turismo, empreendedorismo e, de maneira especial, o papel estratégico do cooperativismo”.

Ele reforçou que a presença de especialistas externos, como Valdemiro Rocha, amplia a visão dos estudantes:

“Ao longo desses três dias, trabalhamos como essas ações podem ser canalizadas para a atuação profissional dos nossos alunos. O cooperativismo, no crédito, na agricultura familiar, na produção e na organização comunitária, é uma das alternativas mais sólidas para o desenvolvimento regional”.

Elyson destacou ainda que a parceria com o Sistema OCB/AC fortalece a integração entre teoria e prática, preparando os estudantes para atuar em cadeias produtivas que já despontam como estratégicas no estado.

Sicredi Biomas apresenta a força do cooperativismo de crédito

A programação do bloco do cooperativismo também contou com a palestra “Cooperativismo, a força do Sicredi Biomas como cooperativa de crédito no Brasil”, que teve como palestrante, Milton dos Santos Mendes, Analista de Desenvolvimento de Negócios e Édicon Corrêa Macedo, Promotor de Negócios de Cooperativa, que apresentaram a expansão nacional das cooperativas de crédito; inclusão financeira e acesso democrático a serviços bancários; os I mpacto do Sicredi na interiorização do crédito e apoio a pequenos negócios; e o crescimento da presença do Sicredi no Acre e na Amazônia Ocidental.

A participação reforçou a importância do cooperativismo financeiro como instrumento de desenvolvimento local.

Sobre o palestrante

Valdemiro Rocha é mestre em Ciência Política pelo IESP/UERJ, presidente do Sistema OCB/AC e do Sescoop/AC, além de pesquisador pleno do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal (LEGAL).