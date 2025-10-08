Geral
Sistema OCB/AC marca presença no 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
O Sistema OCB do Acre participou entre os dias 6 e 8 de outubro, em Brasília (DF), do 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC), um dos mais importantes fóruns nacionais de produção e debate científico sobre o cooperativismo. O evento, promovido pelo Sistema OCB Nacional, teve como tema “Ano Internacional das Cooperativas: Integração, Impacto e Perspectivas para o Cooperativismo Brasileiro” e reuniu mais de 170 participantes, entre pesquisadores, gestores, dirigentes e representantes de órgãos de fomento.
O Acre foi representado pelo presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, e pelo presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, que integrou o painel “Cooperativismo e Meio Ambiente: Estratégias para um futuro sustentável”, realizado nesta quarta-feira, 8.
Amazônia em foco: experiência acreana inspira debate sobre sustentabilidade
Durante sua participação, José Rodrigues de Araújo apresentou a trajetória da Cooperacre, referência nacional na organização da produção agroextrativista e na gestão de cadeias produtivas da sociobioeconomia amazônica, como castanha-do-brasil, borracha, frutas tropicais e café robusta amazônico.
O dirigente destacou a importância das cooperativas amazônicas no equilíbrio entre produção sustentável, inclusão social e geração de renda para as comunidades tradicionais.
“O cooperativismo na Amazônia é uma resposta concreta à necessidade de conciliar desenvolvimento e preservação. Cada produto que sai das mãos dos extrativistas representa não apenas valor econômico, mas também o compromisso de manter a floresta em pé”, afirmou José Rodrigues.
Integração e conhecimento para fortalecer o movimento cooperativo
Representando o Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha ressaltou o papel do Acre no cenário cooperativista brasileiro e a importância de espaços como o EBPC para promover integração entre prática e pesquisa.
“É fundamental que o conhecimento científico dialogue com a realidade das cooperativas, especialmente na Amazônia, onde o cooperativismo é também uma estratégia de valorização do território, de inclusão produtiva e de sustentabilidade”, destacou Rocha.
O presidente do Sistema OCB/AC também reforçou o compromisso da instituição com a formação continuada e o incentivo à inovação, pilares que orientam o trabalho do Sescoop/AC no fortalecimento do cooperativismo local.
Diálogo entre ciência e prática
A programação do 8º EBPC incluiu painéis temáticos, sessões de apresentação de artigos científicos e uma audiência pública no Senado Federal, que celebrou os 50 anos do ensino superior em cooperativismo no Brasil.
Durante a abertura, a gerente-geral da OCB Nacional, Fabíola Nader Motta, destacou que o conhecimento é o que sustenta a longevidade das cooperativas e assegura sua capacidade de inovar. “É por meio da pesquisa e da troca de experiências que o cooperativismo se mantém atual, competitivo e comprometido com o futuro sustentável que queremos construir”, afirmou.
O EBPC em números
Nesta 8ª edição, o evento recebeu 211 trabalhos submetidos, com 72 aprovados para apresentação, representando 32 instituições de ensino superior de todas as regiões do país. Os estudos abordaram temas como identidade cooperativa, inovação, governança, finanças e impactos socioambientais, reforçando o papel da pesquisa como aliada estratégica do desenvolvimento cooperativista.
O Sistema OCB/AC reafirma, com sua presença no EBPC, o compromisso com a produção de conhecimento, a formação de lideranças e a valorização das experiências amazônicas, que mostram ao Brasil e ao mundo o potencial transformador do cooperativismo.
