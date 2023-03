Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF passa a ser acessado com login único do Gov.br

Policial federal acusado de matar a filha ao dar alta dose de leite e a mãe dele não vão a júri popular no AC – Foto: Arquivo pessoal

Após quase quatro anos da morte da pequena Maria Cecília de 2 meses, o pai dela, o policial federal Dheymersonn Cavalcante e a avó, Maria Gorete, que eram apontados como responsáveis pela morte, foram impronunciados e não vão a júri popular.

A decisão é do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, e foi confirmada ao g1 nesta terça-feira (21) pelo promotor do caso, Efraim Mendoza, já que o processo segue em segredo de Justiça.

Maria Cecília morreu no dia 8 de março de 2019 no Pronto-socorro de Rio Branco por broncoaspiração. Segundo o processo, foi dado a bebê pelo menos duas mamadeiras de leite artificial, quando ela poderia ter tomado apenas 10 mililitros, segundo relato da mãe. No dia da morte, o policial e a mãe dele tinham pedido para levar a bebê para casa para tirar umas fotos em família.

Conforme o promotor, ao final da instrução do processo, o Ministério Público do Acre pediu a impronúncia da mãe do policial federal, Maria Gorete, e a pronúncia dele. No entanto, o juiz decidiu pela impronúncia dos dois réus e, assim, eles não vão ser julgados. Mendoza disse ainda que não vai recorrer da decisão.

“Havia muitas dúvidas. Calculei que, mesmo que ele fosse levado a júri, seria absolvido. A razão de não recorrer é pelo que eu disse, a probabilidade de condenação era muito baixa. Muito complexo, haviam depoimentos que apontavam para um acidente e não para algo doloso”, disse o promotor. Veja mais no G1 Acre

Em carta, Maria Gorete orienta como Micilene deve fazer para desistir do processo contra o filho – Foto: Arquivo pessoal

