Semtrans conclui campanha pelo trânsito seguro na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul

Por meio de uma parceria com o Detran, a Polícia Militar, o Sest Senat e a comunidade, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Cruzeiro do Sul realizou, na Vila Santa Luzia, a Campanha ‘Boas festas, com trânsito seguro”. A iniciativa teve a finalidade de conscientizar a população para evitar acidentes.

Durante este mês de dezembro, a Semtrans com os apoiadores desenvolveu uma programação na comunidade que contou com a participação dos moradores, de alunos e educadores que assistiram palestras com abordagem do assunto nas escolas. Também foram realizadas blitizen educativas para orientar motoristas, pedestres e ciclistas a circularem com segurança.

“Graças a Deus ocorreu tudo bem nas nossas atividades. Agradeço ao nosso prefeito, Zequinha Lima, pelo apoio e a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso da nossa campanha. Temos a preocupação de trabalhar muito com os jovens para que lá na frente estejam preparados para colher os frutos desse projeto”, disse Fábio Filho, secretário municipal de trânsito e transporte.

Os alunos envolvidos nas atividades acreditam que, com o que aprenderam durante a campanha, poderão também fazer o papel de agentes de conscientização para a redução dos acidentes.

“É um projeto que conscientiza a nos protegermos ao trafegar de carro, de moto, de bicicleta ou até mesmo ao caminharmos. Precisamos proteger o próximo e a nós mesmos. Foi isso que tiramos como lição durante as atividades que participamos”, afirmou a estudante do 3⁰ ano do ensino médio da Escola Juarez Ibernom, Noemi Santos de Oliveira.

