Secretaria de Fazenda do Acre faz balanço das ações econômicas realizadas no ano de 2021

A Secretaria aproveitou o fim de ano para fazer um balanço das ações que foram desenvolvidas pela secretaria no ano de 2021 – Foto: Ascom / Sefaz

Assessoria – Apesar do ano atípico para todos os setores da sociedade, inclusive para as finanças públicas do Estado, diante do cenário desafiador da pandemia, o secretário da pasta da Fazenda, Amarísio Freitas, resumiu como um ano de “superação”, por manter uma gestão fiscal equilibrada para o Estado.

Para o chefe fazendário, esse resultado é um mérito conjunto do governo, secretários, servidores, da Assembleia Legislativa e de toda a população.

“Pegamos um estado com muitas dívidas e estamos consertando. Agora conseguimos até mesmo reduzir os impostos para a população, manter os pagamentos em dia, tanto de fornecedores, servidores, quanto de terceirizados. Estou bastante satisfeito com o desempenho da nossa equipe em entregar resultados à sociedade”, disse o secretário.

Com isso, o governo tem alcançado resultados positivos na economia acreana. A equipe econômica da Fazenda trabalha para manter a atuação proativa do estado para o fortalecimento econômico durante o período pandêmico.

Na pasta adjunta da Receita Estadual várias atividades foram realizadas, entre elas:

1) Mais de 1.700 contribuintes, entre empresas de pequeno, médio e grande porte em todo o estado aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021. O benefício fiscal era concedido com desconto de 100% ou parcelamento em até 84 vezes para contribuintes em débito com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Fisco Estadual. Ao todo foram mais de R$ 230.283.894 milhões em parcelamentos.

2) Aumento na arrecadação de ICMS

A Secretaria de Fazenda do Acre tem feito operações em conjunto com a Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) da Polícia Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público (MP), visando combater os crimes contra de ordem tributária.

Uma dessas operações conjuntas entre a Fazenda e Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) resultou em R$28 milhões em acordos firmados.

Toda essa arrecadação permite ao estado mais investimentos em áreas como saúde, educação e segurança.

3) A Sefaz congelou ainda o preço nominal de combustíveis no estado e disponibilizou a plataforma de aprendizagem virtual aos servidores estaduais.

Para a pasta adjunta do Tesouro Estadual, destacam-se importantes compromissos, como o pagamento de dívidas internas do governo passado, pagamento de exonerações, retroativos, progressões e promoções de servidores, além de honrar com o pagamento de fornecedores e empresas terceirizadas em dia.

Por fim, o secretário lembrou dos investimentos em infraestrutura, com a inauguração de uma agência em Acrelândia e a reforma das unidades de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri, Tarauacá, Feijó, Tucandeira, Brasiléia, Pica-Pau, Senador Guiomard e Plácido de Castro, além da entrega de veículos para Fiscalização.

“Essa melhora na infraestrutura tem por objetivo incrementar a arrecadação dando melhores condições de trabalho aos nossos servidores e contribuintes. Estes investimentos proporcionaram desenvolvimento regional que melhoram ainda mais a economia da região”, finalizou Amarísio.

Amarísio Freitas, secretário de Fazenda do Acre – Foto: Ascom / Sefaz

