Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras em Rio Branco

Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS – Foto: Assessoria

Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.

A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.

Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.

O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).

As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.