Geral
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras em Rio Branco
Geral
Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS – Foto: Assessoria
Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.
A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.
Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.
O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).
As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.
Geral
CONJOVE e ACISA realizam o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025 nesta sexta-feira
O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.
Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.
Os Finalistas
Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:
1. Inovação em Gestão
2. Transformação Digital
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Empreendedorismo Feminino
5. Revelação Empresarial
6. Associativismo e Impacto Coletivo
Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.
A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.
A Festa
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.
A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.
Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
Quem foi Rodrigo Pires:
Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.
Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.
Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.
Ingressos e Convites
Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.
Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.
Data: Sexta-feira, 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)
Traje: Social
Informações e reservas: (68) 99216-3131
Realização
CONJOVE, ACISA e Federacre
Apoio: PWS e Sans Films
Junto com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação asfáltica da Rua Sena Madeira, no bairro São Francisco
Socorro Neri aprova piso salarial para profissionais de apoio da educação básica em comissão mais rigorosa da Câmara
Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras em Rio Branco
POLÍTICA
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Alan Rick e deputada federal Socorro Neri cobram soluções urgentes para a BR-364 em reunião no DNIT
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Petecão lidera luta nacional e defende isenção total de taxas para taxistas em todo o Brasil: medida pode gerar economia de R$ 9 milhões por ano à categoria
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeito Zequinha Lima intensifica incentivo aos empreendedores de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Senador Petecão anuncia quase R$ 7 milhões para obras de infraestrutura em Sena Madureira