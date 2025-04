Santuário de São Peregrino encerra 7º Cerco de Jericó com igreja lotada – “Eis-me aqui, Senhor”

A Paróquia São Peregrino encerrou, nesta quinta-feira, 10, o 7º Cerco de Jericó – “Eis-me aqui, Senhor”. O santuário ficou lotado de fiéis e paroquianos que viveram mais uma noite de fé, louvor e adoração. Todos oraram unidos e assistiram à queda dos muros e se emocionaram com as sete voltas do Santíssimo.

De acordo com o Frei Renan Barros, vigário da Paróquia São Peregrino, foram sete noites de quintas-feiras neste Cerco do 7º Cerco, e o balanço é que mais uma vez essa jornada do Cerco superou todas as expectativas. Mais de 2 mil fiéis católicos puderam pedir bênçãos e direcionar os seus propósitos, com a certeza de que Deus contemplou muitas dessas realizações.

“A principal mensagem desse 7º Cerco de Jericó: Guarda a Minha Palavra. Muitos dos nossos irmãos estão mortos no desânimo, no pecado. Falta sentido na vida. Mas quem guarda a Palavra de Deus aqui nessa terra não morrerá. Terá a alegria e a esperança dos filhos de Deus. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, nós não desanimamos. Não morreremos, no nosso coração. Vamos adiante, guardados por Deus”, declarou ele.

Frei Renan também afirmou que o Cerco deve levar as pessoas ao crescimento da fé católica, a começar a frequentar as santas missas dominicais e se entregar ao poder da oração. É o próximo passo a ser dado, na caminhada cristã em prol da felicidade.

“Não podemos ser católicos de momento, ser cristãos católicos somente de Cerco de Jericó. Se você só vem na missa de quinta-feira, precisa dar o próximo passo, e vir na missa de Domingo. É hora de buscar os sacramentos, a catequese e voltar a se confessar. Precisamos dar passos concretos na nossa fé. Permaneça, persista, e Guarde a Palavra. É isso o que o Cerco de Jericó deve fazer com a gente”, finalizou o Frei Renan.