Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
Outubro de 2025 – O Aeroporto de Rio Branco, integrante da rede VINCI Airports, segue em trajetória de crescimento e registrou movimentação de 124 mil passageiros no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre janeiro e setembro, o aeroporto já contabiliza 395 mil passageiros, o que representa um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2024. No mesmo ritmo, o número de pousos e decolagens também avançou: foram 848 movimentos aéreos no terceiro trimestre (+20%) e 2.793 ao longo dos nove primeiros meses do ano (+21%).
Dois fatores contribuíram diretamente para os bons resultados: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas no estado, no fim de 2024, após oito anos, e a estreia da nova rota direta da Latam para Guarulhos, que fortaleceu a conectividade do Acre com o Sudeste do país.
● Terminal alcança marca de 124 mil passageiros no trimestre;
● No acumulado do ano, crescimento é de 31% em relação a 2024;
● Retomada de operações da Azul e nova rota da Latam fortalecem conectividade no Estado.
No Brasil, onde além de Rio Branco a rede administra os aeroportos de Salvador, Manaus, Tefé, Tabatinga, Porto Velho, Boa Vista e Cruzeiro do Sul, a VINCI Airports ultrapassou 3,3 milhões de passageiros no terceiro trimestre, reforçando seu papel estratégico na conectividade aérea do país. De acordo com o relatório, na Amazônia, o crescimento de tráfego foi possibilitado pelo aumento da capacidade tanto de companhias aéreas brasileiras quanto internacionais.
No mundo, onde administra mais de 70 aeroportos, a VINCI Airports registrou um forte crescimento no tráfego no terceiro trimestre, recebendo 94 milhões de passageiros, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, o que representa 3,8 milhões de passageiros a mais.
Sobre o Rio Branco Airport
O Rio Branco Airport é um dos sete aeroportos na Amazônia operados pela VINCI Airports, maior operadora privada de aeroportos no mundo, por meio do contrato de concessão com duração de 30 anos. Principal aeródromo do estado do Acre, o Rio Branco Airport busca maior conectividade e estímulo da economia da região. Incorporando padrões operacionais globais, busca oferecer mais eficiência, segurança e uma melhor experiência de viagem para seus passageiros.
Sobre a VINCI Airports
A VINCI Airports, líder mundial em operação de aeroportos privados, atua em mais de 70 aeroportos em 14 países. Graças à sua expertise como integradora global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e gerencia aeroportos, disponibilizando sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura, gerenciamento das operações e transição ambiental. A VINCI Airports foi a primeira operadora de aeroportos a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional em 2016, visando alcançar a meta de emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.
Tribunal de Contas do Acre lança sistema Geobras para monitorar obras públicas e serviços de engenharia
Assessoria – O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) lançou, nesta sexta-feira, 24, o Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas e de Serviços de Engenharia (Geobras), uma ferramenta que fará o monitoramento, em tempo real, das obras e serviços de engenharia executados com recursos públicos no estado.
O evento, ocorrido no plenário da Corte de Contas com transmissão on-line teve a participação de secretários e representantes de diversos órgãos e secretarias estaduais como a Controladoria Geral do Estado (CGE), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Secretaria de Finanças (Sefin), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Secretaria de Obras Públicas (Seop); representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco (Seinfra), Associação dos Municípios do Acre (Amac), além dos prefeitos do Bujari, João ‘Padeiro’ Teles e de Plácido de Castro, Camilo da Silva e de representantes de Porto Acre e Senador Guiomard.
Integrado ao Sistema de Licitações e Contratos do TCE-AC (Licon), o GEOBRAS vai reunir dados, documentos e imagens georreferenciadas enviados pelas unidades jurisdicionadas, Estado e Municípios, promovendo mais eficiência no controle externo e ampliando a transparência na gestão pública.
“O Geobras partiu de uma premissa da conselheira Dulce (Benício, presidente do TCE-AC) de abrir as portas do tribunal para a sociedade”, ressaltou a secretária de Controle Externo Fernanda Santana.
A plataforma foi desenvolvida por servidoras do próprio TCE: duas auditoras de controle externo, Laura Mamed e Marlen Drumond, da Secretaria de Controle Externo (Secex) e pela analista de sistemas Jayra Nascimento, da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande.
“O Geobras surgiu da necessidade de criar uma plataforma de sistematização de dados, de uniformização de informações, que pudesse fazer com que tanto cidadão, órgãos de controle e gestores pudessem acompanhar todo o ciclo de vida da obra desde o início até a entrega final”, explicou Laura.
A plataforma contará com três módulos:
• Unidade Jurisdicionada – para inserção das informações pelas prefeituras, secretarias e demais órgãos fiscalizados;
• Auditor – voltado à análise e fiscalização técnica dos dados pelo TCE-AC;
• Cidadão – interface pública que permitirá o acompanhamento das obras e o envio de manifestações pela sociedade.
O Geobras exigirá o cadastro e atualização periódica de informações, incluindo projetos, cronogramas, medições, relatórios técnicos, notas fiscais e registros fotográficos. As atualizações deverão ocorrer a cada 30 dias.
A Secex, por meio da 6ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo (Coecex), será responsável pela análise técnica das informações e pela instrução dos processos relacionados às obras e serviços cadastrados. A ferramenta também permitirá a participação ativa do cidadão.
O secretário de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes parabenizou a iniciativa do TCE e ressaltou a importância dela na otimização dos recursos públicos.
“Nosso entendimento é que todos nós temos a mesma missão, mas com atribuições diferentes. Nossa parte é executar, mas no final todo mundo busca entregar uma obra de qualidade para a população e prestar os benefícios vinculados a ela. Otimizar isso num único espaço com certeza traz um ganho de produtividade. É trazer mais clareza para que a gente possa também possa divulgar isso para a população e para os órgãos de controle.
Com o novo sistema, o TCE-AC reforça seu compromisso com a transparência, o controle social e a boa aplicação dos recursos públicos, utilizando tecnologia para aprimorar a gestão e a fiscalização das obras no estado.
“O Geobras é uma ferramenta poderosíssima e um marco no controle social. Ele vai condensar em uma única linguagem e fazer com que a transparência das informações, dados e aplicação dos recursos públicos estejam disponíveis para todos. E não somente para órgão fiscalizador e unidade gestora, mas principalmente para a sociedade em geral”, finalizou Laura.
