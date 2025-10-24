Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025

Outubro de 2025 – O Aeroporto de Rio Branco, integrante da rede VINCI Airports, segue em trajetória de crescimento e registrou movimentação de 124 mil passageiros no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.​

Entre janeiro e setembro, o aeroporto já contabiliza 395 mil passageiros, o que representa um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2024. No mesmo ritmo, o número de pousos e decolagens também avançou: foram 848 movimentos aéreos no terceiro trimestre (+20%) e 2.793 ao longo dos nove primeiros meses do ano (+21%).​

Dois fatores contribuíram diretamente para os bons resultados: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas no estado, no fim de 2024, após oito anos, e a estreia da nova rota direta da Latam para Guarulhos, que fortaleceu a conectividade do Acre com o Sudeste do país.​

No Brasil, onde além de Rio Branco a rede administra os aeroportos de Salvador, Manaus, Tefé, Tabatinga, Porto Velho, Boa Vista e Cruzeiro do Sul, a VINCI Airports ultrapassou 3,3 milhões de passageiros no terceiro trimestre, reforçando seu papel estratégico na conectividade aérea do país. De acordo com o relatório, na Amazônia, o crescimento de tráfego foi possibilitado pelo aumento da capacidade tanto de companhias aéreas brasileiras quanto internacionais.​

No mundo, onde administra mais de 70 aeroportos, a VINCI Airports registrou um forte crescimento no tráfego no terceiro trimestre, recebendo 94 milhões de passageiros, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, o que representa 3,8 milhões de passageiros a mais.​​​​​

Sobre o Rio Branco Airport​

O Rio Branco Airport é um dos sete aeroportos na Amazônia operados pela VINCI Airports, maior operadora privada de aeroportos no mundo, por meio do contrato de concessão com duração de 30 anos. Principal aeródromo do estado do Acre, o Rio Branco Airport busca maior conectividade e estímulo da economia da região. Incorporando padrões operacionais globais, busca oferecer mais eficiência, segurança e uma melhor experiência de viagem para seus passageiros.​

Sobre a VINCI Airports ​

A VINCI Airports, líder mundial em operação de aeroportos privados, atua em mais de 70 aeroportos em 14 países. Graças à sua expertise como integradora global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e gerencia aeroportos, disponibilizando sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura, gerenciamento das operações e transição ambiental. A VINCI Airports foi a primeira operadora de aeroportos a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional em 2016, visando alcançar a meta de emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.