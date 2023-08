Projeto Orinoco do Cáritas Brasil: DPE/AC integra seminário sobre situação de migrantes e refugiados

Promovida pelo Sistema OCB, a Semana de Competitividade acontece em Brasília de 07 a 09 de agosto e reúne em sua segunda edição, as trilhas para impulsionar o cooperativismo, serão debatidos temas como: ESG, inovação, inteligência de mercado e liderança para transformação.

O evento terá palestras, espaço cooperação, mesas redondas, labs e outras atividades para tornar o cooperativismo mais competitivo e conectado com o futuro.

A delegação do Acre está representada por 14 dirigentes de cooperativas e colaboradores do Sistema OCB. Estão participando dessa edição cooperativas que preencheram critérios exigidos pela unidade nacional relacionados à produção e mercado, são elas: Cooperfarinha, Cooperxapuri, Cooperbonal, Coopel, Cooperacre, Cooperbife, Coopercafe e Coopaeb, tendo a oportunidade de conhecer e trocar experiências com cooperativas de todos o país.

Programação

As atividades tiveram início na tarde desta segunda-feira, 7 com o Encontro de Comunicadores e o Encontro do Ramo Transporte, a noite, aconteceu a abertura oficial do evento com pronunciamento do presidente Nacional do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, em seguida Hendel Favarin ministrou a Palestra Magna – Experiência do cliente: Qual a relação entre Coldplay e Disney?.

Os debates acontecem simultaneamente nas trilhas de Inovação, Inteligência de Mercado, ESG, Liderança para Transformação.

Na Trilha Inovação, temas atuais serão debatidos, entre eles as palestras: Como a IA pode mudar a maneira de fazer negócios; Design centrado na vida: para quem você projeta seu produto ou serviço?; Como tornar a gestão mais ágil em setores chave da cooperativa; Plenária – Panorama Político e Econômico Brasileiro 2023;

Como captar recursos públicos e privados para o seu projeto de inovação; e a apresentação de Cases – Intercooperação: alianças estratégicas para acelerar negócios.

Na Trilha Inteligência de Mercado acontecem os debates: Hábitos de compra e tendências na formação de ecossistemas de consumo; Storytelling com dados: que histórias seus números querem contar?; e Comunicação estratégica para impulsionar os negócios da sua coop; Transformando o Cooperativismo: Comércio Digital e o Futuro do Marketplace; e o painel com a Apex: Por que exportar?

Na Trilha ESG, da materialidade ao roadmap de sustentabilidade; O papel da liderança na reputação e imagem da cooperativa; Cases – O papel dos conselheiros no sucesso da coop; plenária – Panorama Político e Econômico Brasileiro 2023; O papel do Brasil para a descarbonização global: oportunidades para o cooperativismo; Cases – Energias renováveis no coop.

Na Trilha Liderança para Transformação serão debatidos: Cases – Sucessão: como evitar a desconexão geracional; O papel da liderança na reputação e imagem da cooperativa; Gestão ambidestra: como administrar o presente, inovar e garantir o futuro; Cases – O segredo do sucesso das coops centenárias.

Estratégia para impulsionar o coop

Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, ressaltou a importância do encontro como estratégia para impulsionar o cooperativismo em todo o país. “Um evento grandioso, com discussões e debates muito ricos que vão contribuir para o desenvolvimento das nossas cooperativas. Enquanto Sistema OCB, fizemos um esforço para trazer um grupo grande e bem representativo dada a relevância do encontro. Tenho que certeza que todos vamos sair daqui com muita motivação e cheios de novas ideias para aplicar nas nossas cooperativas”, finalizou.