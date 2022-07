Programa de Defesa do Consumidor e Energisa promovem 2º workshop sobre cobrança por irregularidade

O Programa de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon-AC), em parceria com a Energisa, empresa privada de distribuição de energia elétrica no Acre, promoveu o segundo workshop sobre cobrança por irregularidades.

A atividade, proposta pelo Departamento de Combate a Perdas (Decp) da Energisa, contou com a presença de mais de 50 profissionais da área, entre representantes da Polícia Civil, Procon-AC e a área técnica da Energisa.

“A finalidade do evento é debater alguns assuntos relevantes ao processo de cobrança por irregularidades. A ideia é esclarecer qual a melhor forma de abordar o cliente e de tratar o processo, para dar transparência ao consumidor”, afirmou o gerente de Decp da Energisa, André Klein.

O Procon-AC levou os indicadores de reclamações abertas pelos consumidores e enfatizou a importância da fiscalização em conjunto com o Instituto de Peso e Medidas do Acre (Ipem-AC), que vai dispor de uma equipe técnica qualificada no que se refere à fiscalização dos medidores de energia.

“Ações como esse workshop realizado pela Energisa são a demonstração de que todos os entes estão imbuídos em qualificar seus servidores, trocar experiências e garantir ao consumidor acreano uma prestação de serviço de qualidade, resultando em uma relação de consumo harmoniosa, função essencial do Procon”, ressaltou Camila Lima, diretora técnica do Procon-AC.