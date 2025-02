Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal é lançado no estado Acre

Com esforço de colaboradores e parceiros, instituição trabalha em prol do fortalecimento do ambiente de negócios – Foto: Assessoria

Em 25 de fevereiro, o Sebrae no Acre comemora 34 anos de atuação e dedicação aos pequenos negócios acreanos. Desde sua fundação, em 1991, o desenvolvimento e o fortalecimento do empreendedorismo são intensamente defendidos pela instituição, que se destaca por iniciativas inovadores e programas de sucesso.

Com apoio de colaboradores, instituições e entidades parceiras, o Sebrae vêm aplicando sua missão junto aos empreendedores e à sociedade, ampliando o empreendedorismo transformador, aliando governança e estado empreendedor por um ambiente de negócios atrativo e gerando prosperidade dos territórios e biomas impulsionados por ecossistemas de negócios.

O diretor-superintendente Marcos Lameira destaca o empenho da instituição em abrir oportunidades para todos. “Celebramos com orgulho os 34 anos do Sebrae no Acre, essa conquista não seria possível sem a confiança e o empenho de cada empreendedor acreano que, dia após dia, investe no futuro da economia do nosso estado. Agradeço a todos os colaboradores do Sebrae, os parceiros. Juntos seguiremos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Acre, bem como a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Integrando o quadro de colaboradores há 34 anos, a analista Ellen Drago declara sua satisfação em contribuir para o crescimento da cultura empreendedora no Acre. “Atuei em diversas áreas e projetos, obtive conhecimentos valiosos que foram essenciais para prestar um bom atendimento aos nossos clientes. O Sebrae tem uma atuação exemplar de dedicação ao desenvolvimento dos pequenos negócios, tenho muito orgulho em fazer parte desta equipe”, disse.

O sucesso das ações do Sebrae também são fruto da dedicação do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), composto por FAEAC, Acisa, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fecomércio, Federacre, FIEAC, Funtac, IEL, Senar, Seplag, Suframa e Ufac. Juntas, as instituições definem políticas de promoção e fiscalização das diversas ações do Sebrae, tudo em conformidade com as normas do Estatuto Social.

Para o presidente do CDE, Assuero Veronez, celebrar o trabalho construído pelo Sebrae é reconhecer uma trajetória de transformação na vida de milhares de empreendedores, ajudando-os a conquistar seus objetivos. “Nesse momento nos cabe refletir sobre erros e acertos, para que possamos colher os melhores resultados e corrigir rumos que nos levam à excelência”, pontuou.

A instituição é um dos pilares para o crescimento econômico local, oferecendo suporte, capacitação e consultoria aos mais de 41 mil pequenos negócios de todo o território acreano. São capacitações, consultorias personalizadas, eventos e parcerias em eventos, com foco no sucesso dos negócios locais.

Celebrar os 34 anos do Sebrae no Acre é também uma forma de reconhecimento e gratidão a todos os colaboradores, parceiros e empreendedores que contribuíram para essa trajetória de sucesso. A instituição reafirma seu compromisso em continuar apoiando o desenvolvimento econômico e social do estado, promovendo a inovação e a competitividade das micro e pequenas empresas.