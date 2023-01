Programa CNH Social está suspenso no Acre até pagamento de instituições e profissionais, diz Detran

Programa já beneficiou mais de duas pessoas desde sua implantação — Foto: Thalles André

O programa CNH Social, do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), está temporariamente suspenso devido ao adiamento do início do exercício financeiro de 2023 por questões de pagamento às instituições e profissionais que prestam serviço ao departamento. No ano passado, 630 pessoas foram selecionadas para o programa. Com informações do G1 Acre.

Segundo a presidente do Detran, Taynara Martins, essas questões devem ser resolvidas até o início de fevereiro e não é necessário que os contemplados pelo programa realizem qualquer tipo de atualização cadastral.

“Isso é um processo natural na gestão pública, necessário para que seja mantido o equilíbrio fiscal das instituições, e não é necessário quando retornar o programa atualizar a documentação, porque vai continuar de onde estava parado. Quem estava nas aulas teóricas vai continuar, quem estava nas aulas praticas vai continuar”, afirma.

A iniciativa atende estudantes com idade entre 18 e 25 anos, que cursaram e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e moradores das zonas urbana e rural inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Foram reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Os participantes têm direito ao curso teórico de legislação de trânsito, às aulas práticas de direção e até três repetições de testes gratuitos por meio de parcerias com os centros de formação de condutores.

Taynara Martins ressalta que em caso de descumprimentos de itens do edital, os participantes devem procurar o Detran para obter as orientações necessárias.

“Todo esse processo da CNH Social é totalmente gratuito. Se algum incidente ocorrer nesse sentido, no retorno do exercício financeiro, que não esteja de acordo com o nosso edital, que procurem formalmente o Detran para que a gente tome as medias cabíveis”, alerta.