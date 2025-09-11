Procon fiscaliza comércio de Brasileia e reforça a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor

Os agentes técnicos observam se os estabelecimentos comerciais estão seguindo as normas do CDC – Foto: cedida

Quem nunca percebeu, no balcão de pagamento, um pequeno livro ou QR Code com a sigla CDC? Trata-se do Código de Defesa do Consumidor, documento essencial para garantir direitos e esclarecer dúvidas nas relações de consumo.

Com o objetivo de reforçar a importância desse instrumento, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) iniciou, nesta quarta-feira (10), mais uma etapa de sua ação educativa em Brasileia.

Três agentes técnicos da instituição estão visitando estabelecimentos comerciais da cidade, orientando fornecedores e empresários sobre as normas previstas no CDC, em especial a Lei nº 12.291/2010. Segundo a legislação, todos os pontos de comércio ou prestação de serviços devem disponibilizar, no mínimo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.

“Essa lei existe para garantir que o consumidor tenha onde recorrer em caso de dúvida ou conflito na relação de consumo”, explicou Mayra Araújo, chefe da Divisão Regional do Procon do Alto Acre.

Além de cumprir uma exigência legal, a presença do CDC no caixa fortalece a confiança entre comerciantes e clientes, promovendo um ambiente de respeito, legalidade e segurança nas transações.

Procon em Brasileia

Qualquer dúvida ou denúncia, o consumidor residente na cidade de Brasileia pode acionar o Procon, entrando em contato pelo número (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.

Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail [email protected]

Se preferir, o atendimento presencial ocorre na Organização em Centros de Atendimento (OCA), localizada na Rua Vitória Salvaterra, nº 100, bairro Ferreira Silva.

O horário de atendimento aos consumidores é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.