Procon fiscaliza comércio de Brasileia e reforça a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor
Os agentes técnicos observam se os estabelecimentos comerciais estão seguindo as normas do CDC – Foto: cedida
Quem nunca percebeu, no balcão de pagamento, um pequeno livro ou QR Code com a sigla CDC? Trata-se do Código de Defesa do Consumidor, documento essencial para garantir direitos e esclarecer dúvidas nas relações de consumo.
Com o objetivo de reforçar a importância desse instrumento, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) iniciou, nesta quarta-feira (10), mais uma etapa de sua ação educativa em Brasileia.
Três agentes técnicos da instituição estão visitando estabelecimentos comerciais da cidade, orientando fornecedores e empresários sobre as normas previstas no CDC, em especial a Lei nº 12.291/2010. Segundo a legislação, todos os pontos de comércio ou prestação de serviços devem disponibilizar, no mínimo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta dos clientes.
“Essa lei existe para garantir que o consumidor tenha onde recorrer em caso de dúvida ou conflito na relação de consumo”, explicou Mayra Araújo, chefe da Divisão Regional do Procon do Alto Acre.
Além de cumprir uma exigência legal, a presença do CDC no caixa fortalece a confiança entre comerciantes e clientes, promovendo um ambiente de respeito, legalidade e segurança nas transações.
Procon em Brasileia
Qualquer dúvida ou denúncia, o consumidor residente na cidade de Brasileia pode acionar o Procon, entrando em contato pelo número (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail [email protected]
Se preferir, o atendimento presencial ocorre na Organização em Centros de Atendimento (OCA), localizada na Rua Vitória Salvaterra, nº 100, bairro Ferreira Silva.
O horário de atendimento aos consumidores é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Ministério Público Federal acompanha acesso à educação de moradores da Resex Chico Mendes no Acre
Representação do Comitê Chico Mendes aponta barreiras enfrentadas por jovens extrativistas para ingressar e permanecer no ensino superior
Resex Chico Mendes, criada em 1990, abrange sete municípios do Acre – Imagem: Canva
(MPF) O Ministério Público Federal instaurou procedimento para apurar as dificuldades enfrentadas por moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, no Acre, no acesso à educação superior. A demanda foi apresentada pelo Comitê Chico Mendes em reunião com o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, que atua como procurador regional dos Direitos do Cidadão no estado.
Em documento enviado após a reunião, o Comitê afirma que os jovens extrativistas são forçados a abandonar suas localidades em busca de oportunidades de estudo, pois a escassez de opções de ensino superior na proximidade da reserva inviabiliza o acesso. Além disso, a situação foi agravada pela desativação de núcleos da Universidade Federal do Acre (Ufac) nos municípios de Xapuri e Brasileia – locais mais próximos da Resex.
Com isso, a necessidade de deslocamento dos estudantes para Rio Branco ou Cruzeiro do Sul foi intensificada, o que gera mais gastos e também desafios logísticos. O Comitê também afirma que o abandono da comunidade pelos jovens é uma consequência direta da ausência de acesso ao ensino superior nos próprios territórios.
Além disso, a escassez de oferta de educação formal de qualidade expõe essa juventude a riscos, o que os torna vulneráveis a propostas de universidades à distância fraudulentas. Nesse sentido, a abertura do procedimento no MPF tem a intenção de averiguar as condições da oferta de ensino superior na localidade e buscar soluções que atendam os interesses da comunidade. Inicialmente, o órgão encaminhou ofício à Ufac solicitando esclarecimentos sobre o tema para instrução do procedimento.
A Resex Chico Mendes, criada em 1990, abrange sete municípios do Acre e é um símbolo da luta pela proteção da floresta e pelos direitos dos povos extrativistas. Apesar disso, enfrenta pressões crescentes de desmatamento e desafios sociais que afetam diretamente a permanência das famílias na região.
Procon fiscaliza comércio de Brasileia e reforça a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
