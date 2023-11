Procon deve vistoriar 200 estabelecimentos no Acre para evitar fraudes nas promoções da Black Friday

Black Friday: Procon deve vistoriar 200 estabelecimentos no AC para evitar fraudes – Foto: Arquivo/Procon-AC

Com a chegada do mês de novembro, quando ocorrem promoções por meio da Black Friday, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AC), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem-AC), começaram com as ações de fiscalização para evitar fraudes e abusos em preços.

A previsão é que 200 estabelecimentos comerciais sejam visitados pelos fiscais durante a Operação Black Friday, que começou nessa quarta-feira (1º) e deve se estender até o dia 24 deste mês. A ação ocorre em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasiléia e Xapuri.

Em caso de irregularidades, os fiscais devem dar prazo de 10 dias para os estabelecimentos se regularizarem. E, se não for feita a regularização dentro do previsto, o proprietário deve sofrer auto de infração.

A Black Friday é uma campanha de vendas que, geralmente, ocorre na última sexta-feira de novembro, com forte apelo de descontos promocionais em diversos produtos.