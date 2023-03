Presidente do Tribunal de Justiça suspende audiências e sessões presenciais em decorrência das chuvas

Defensora-geral, Simone Santiago participa de lançamento do projeto Defensores do Futuro em Senador Guiomard. Foto: ASCOM DPE

ASCOM DPE – O lançamento da 3ª Edição do projeto “Defensores do Futuro” foi realizado nesta terça-feira, 21. Nesta nova edição, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, expande o projeto para o município de Senador Guiomard. A instituição de ensino escolhida para sediar o projeto no município foi a Escola Cívico-Militar 15 de Junho.

Em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o projeto está previsto para ser lançado no próximo mês de abril. Para o ano de 2023, o projeto foi expandido para 12 escolas, sendo dez em Rio Branco, duas em Cruzeiro do Sul e uma em Senador Guiomard. Com a ampliação do projeto, a DPE/AC pretende alcançar cerca de 1.711 alunos.

A iniciativa que tem por objetivo trabalhar junto às escolas, desenvolvendo ações voltadas para os alunos, pais ou responsáveis, educadores e comunidade beneficiada, visa abordar três trilhas temáticas, como: educação emocional, educação em direitos humanos e educação empreendedora e, dessa forma, contribuir com o processo de construção de um futuro melhor para as crianças e adolescentes.

Moradora do Ramal do Gadelha, na zona rural do município, a dona de casa, Rosana Costa, avó de Adriel, estudante do 6º ano da escola, elogiou e agradeceu a iniciativa. “Eu achei muito bom, pois tanto ajuda a gente a educar eles em casa como ajudar a eles a se orientar na vida”.

“Como o ônibus não passa na porta de casa, todos os dias temos que deixar ele numa distância de 2 km, quando chove temos que andar 4 km. É um desafio, mas estou muito feliz com essa oportunidade”, contou Rosana com entusiasmo sobre a participação do neto na ação.

Compondo as etapas, o projeto traz como diferencial a capacitação da equipe gestora, a execução das trilhas e do diagnóstico escolar, visitas institucionais, bem como o acompanhamento contínuo na área social, psicológica e jurídica. No decorrer da programação, será realizada uma edição do projeto: “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, com diversos serviços para a comunidade.

O projeto conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), do Sebrae no Acre e do Centro Universitário U:Verse.

Para a defensora-geral, Simone Santiago, a ampliação do projeto é motivo de muita alegria. “Estamos muito felizes, isso significa que iremos alcançar ainda mais pessoas através da educação que é transformadora”, frisou.

“Esse projeto não é somente da DPE/AC, é de todos nós, e trabalhamos com um único objetivo, contribuir com a formação de cidadãos com base num pensamento crítico, ético, solidário, emocionalmente inteligente, ágil, responsável, justo, influenciador, empático e observador, é isso que esperamos apresentar aos alunos”, disse o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

O lançamento da 3ª edição, contou com a presença da defensora pública que atua em Senador Guiomard, Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares; do chefe da Divisão de Assessoramento Escolar e Assuntos Estudantis da SEE, Marliton Páscoa e equipe, Mila Almeida e Maria Betânia; do coordenador-geral das Escolas cívico e militares do Estado do Acre, coronel Fernandes; dos gestores militar capitão Lins e da gestora civil Joana Freire.

E também da analista de Educação Empreendedora do Sebrae, Joelma Mourão; e do coordenador do Núcleo da SEE Helenilson da Costa; da equipe do Núcleo de Cidadania da DPE/AC, composta pela coordenadora do projeto, Maria Sandra Xavier Gelpke e os estagiários Thalissa Thaysla e Fellipe Santos, além da comunidade escolar e pais dos alunos.

Retrospectiva

Realizado no ano de 2019, na Escola Serafim da Silva Salgado, o projeto piloto atendeu 32 alunos de uma turma do 6º ano. Devido a pandemia o projeto foi suspenso e retomou as atividades em 2022, permanecendo na mesma escola, mas com uma nova estrutura, e passou a atender seis turmas do 6º ano, alcançando 202 alunos.

Projeto Defensores do Futuro é lançado no município de Senador Guiomard – Foto: ASCOM DPE