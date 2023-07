População cresce abaixo da estimativa e pelo menos 4 municípios do Acreano devem perder recursos do FPM

DPE/AC oficia Unimed sobre demora na construção de pronto atendimento infantil em Rio Branco. Foto:ASCOM/DPE

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), encaminhou ofício para Unimed Rio Branco, requerendo informações e esclarecimentos acerca do andamento ou planos futuros para construção de um hospital infantil na capital.

Após inúmeras reclamações dos usuários do plano de saúde sobre os serviços prestados no único hospital de urgência e emergência infantil do estado do Acre, a Urgil, credenciada pela Unimed, a DPE/AC, por meio do diálogo, alinhamento e atuação extrajudicial realizou reuniões com os representantes da operadora de saúde e mães usuárias do serviço.

Em reunião realizada no dia 5 de julho de 2022, os representantes da Unimed apresentaram o projeto de construção de um pronto atendimento infantil, a ser executado pela operadora de saúde. Segundo ofício encaminhado posteriormente, os demais projetos complementares seriam finalizados nos próximos 60 dias, e que posteriormente, passariam ainda pela avaliação e aprovação da administração pública e órgãos de fiscalização.

No ofício encaminhado pela Unimed no ano passado, constava ainda que, uma vez obtidas as aprovações necessárias e o respectivo alvará de construção, estimava-se um prazo de seis meses para finalização das obras. Ocorre que, mesmo com o passar do tempo, não houve melhoria nos atendimentos prestados, bem como, nenhum início de construção.

O documento da DPE/AC, assinado pelo coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo e a defensora pública que atua no Subnúcleo de Direitos Humanos 1 (SDH1), Juliana Caobianco, pede informações e esclarecimentos sobre a construção do Hospital Infantil de responsabilidade única da Unimed Rio Branco. O documento tem o prazo de 5 dias para obter uma resposta oficial da operadora de saúde.