Ponte na fronteira de Brasiléia com a Bolívia é liberada após mais de 8h de bloqueio por protesto

Ben morreu no dia 4 de abril após ficar trancado no carro de transporte para pets – Foto: Arquivo pessoal

O Ministério Público do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente, instaurou um um inquérito civil para apurar as circunstâncias da morte do cão Ben, em abril deste ano, após o animal ser esquecido dentro do carro de transporte da creche para cães Petrioca Pets.

A portaria que instaura o procedimento foi publicada no Diário Eletrônico do MP nessa segunda-feira (20), assinada pelo promotor Alekine Lopes dos Santos, e converte uma notícia de fato aberta pelo MP no primeiro semestre.

No documento, o promotor ressalta que a proteção dos animais é dever de todos, e que a legislação prevê pena de prisão de três meses a um ano, além de multa para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais.