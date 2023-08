Polícia Militar do Acre recebe moção de aplausos na Câmara Municipal de Rio Branco

Acre termina julho com 741 novas vagas de emprego; serviços e construção civil puxaram alta – Foto: Divulgação Seteq

O estado do Acre fechou o mês de julho com um saldo positivo de 741 empregos com carteira assinada, resultado de 4.213 admissões e 3.472 rescisões. Os dados do período estão no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta quarta-feira (30/8) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Levando em conta as sete unidades federativas da região Norte, foram 14,7 mil vagas criadas em julho.

Os três municípios com maior saldo de empregos formais no período no Acre são Rio Branco (+483), Cruzeiro do Sul (+129) e Plácido de Castro (+50). Desde o início do ano, o saldo de empregos formais no Acre totaliza 3.477 vagas com carteira assinada. É a quarta maior variação relativa (3,77%) no Norte.

Em julho, o estado teve desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos avaliados. O principal destaque foram os Serviços, com saldo de 375 vagas geradas no mês, que levam o estoque do setor para 47,8 mil empregos formais no estado. Na sequência aparecem Construção (saldo de 260 vagas), Indústria (+74), Agropecuária (+40). O Comércio foi o único setor com variação negativa (-8).

Nacional – Os dados do Novo Caged de julho mostram que o emprego formal no país apresentou saldo positivo de 142,7 mil postos de trabalho no mês. O saldo foi puxado pelo setor de Serviços, que gerou 56,3 mil postos (39% do saldo) e Comércio com 26.744 postos (19% do saldo). No acumulado do ano, são 1,16 milhão de postos de trabalho, saldo positivo nos cinco grupos econômicos e em 26 das 27 unidades da Federação.

Estoque – O país chegou a um total de 43,6 milhões de empregos formais em julho, o maior número já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020). As informações mostram ainda que o salário médio real de admissão em julho foi de R$ 2.032,56, um aumento de R$ 19,33 em comparação com o valor de junho, que foi de R$ 2.013,23.

Regiões – As cinco regiões apresentaram saldo positivo na geração de novas vagas de empregos formais em julho. O Sudeste criou praticamente metade de todos os 142,7 mil postos do mês. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo abriram 70,2 mil novas vagas. São Paulo foi o estado com maior saldo no Brasil: 43,33 mil.

Em seguida aparece o Nordeste. Os nove estados somados geraram 32 mil novos postos. O Ceará, com 6.490, é o representante nordestino que mais abriu vagas em julho. No Centro-Oeste, são 18,3 mil empregos formais gerados, com destaque para as 6.214 vagas de saldo em Mato Grosso. Na sequência, aparece a Região Norte, com 14,7 mil e protagonismo do Pará (6.938). A Região Sul fecha a lista, com 7,2 mil de saldo em julho, a maior parte deles no Paraná: 7.184.

Setores – No mês de julho, todos os grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos. O saldo de 56.303 postos formais no setor de serviço foi maior nas áreas de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (27.218 postos); Alojamento e alimentação (9.432 postos); e Transporte, armazenagem e correio (8.904 empregos) no mês.

No Comércio, o destaque foi o setor varejista de produtos farmacêuticos (+3.554) e mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados (+2.419) e minimercados (+1.704). A Construção Civil teve saldo positivo de 25.423 postos e a Indústria, de +21.254 postos no mês.

Grupos populacionais – Entre os grupos populacionais, houve crescimento de 43.947 postos para mulheres e 98.755 para os homens. No que se refere à População com Deficiência, identificou-se saldo positivo de 452 postos de trabalho. O emprego em julho foi positivo para pardos (+75.918), brancos (+15.919), pretos (+13.035), amarelos (+720) e indígenas (+311).