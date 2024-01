Polícia Militar do Acre e Grupo Star Honda firmam parceria e oferecem qualificação a militares

Com objetivo de aprimorar e multiplicar o conhecimento a respeito da operabilidade no uso de quadriciclos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Grupo Star Honda firmaram uma parceria e ofereceram nesta segunda-feira, 29, um treinamento a treze profissionais da instituição. As instruções teóricas e práticas ocorreram respectivamente, na Honda na Via Chico Mendes e na Arena Race no Quixadá.

Durante a parte teórica os militares tiveram acesso a conhecimentos a respeito das características e funcionalidades do quadriciclo, inspeções preventivas, recomendações de segurança, entre outros assuntos. Já no momento prática, os policiais foram submetidos a pilotagem do equipamento, tendo acesso a técnicas de maneabilidade, frenagem, passagens por obstáculos e erosões.

Comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental, tenente-coronel Kleison Albuquerque, participou da instrução e destacou a importância da parceria para a Polícia Militar. “Estamos buscando o conhecimento com quem entende, para fazermos o equipamento render e operar com a devida segurança, pois os ambientes onde atuamos são bastante rústicos e de difícil acesso, o equipamento nos permitirá chegar até lá”, disse.

Marco Aurélio Rodrigues, supervisor de vendas do Grupo Star, enfatizou a importância de a empresa oferecer essa capacitação a Segurança Pública. “Estamos aqui qualificando, pois não é só pilotar, é ter as técnicas necessárias de como subir e descer, curvas e aceleração, além das manutenções, e assim entendemos que a partir deste momento os policiais estarão mais habilitados”.

Sargento Clemerson Durans também participou do treinamento. “Pela natureza do trabalho desempenhado pela unidade, vivemos atuando em áreas rurais, em locais de difícil acesso, seja nas fiscalizações ou em apoio a outros órgãos como o Instituto Médico Legal, por exemplo, com o resgaste de cadáveres, e essa busca do conhecimento é extremamente necessárias para essas atividades”.

Com a devida certificação dos policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), a instituição pretende expandir as qualificações de quadriciclos para as demais unidades que possuem tal veículo, aprimoramento o conhecimento profissional.