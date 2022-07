Polícia Militar desenvolveu a versão itinerante do Programa de Resistência às Drogas e à Violência

A Polícia Militar do Acre desenvolveu a versão itinerante do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A iniciativa tem por objetivo contemplar os estudantes do interior do estado com as orientações do programa, já que, em virtude da crise sanitária, os municípios do interior ficaram desassistidos por um período de dois anos.

O Proerd Itinerante é um projeto desenvolvido pela Coordenação de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e pela Coordenação Estadual do Proerd.

Os instrutores do Proerd que atuam nas escolas públicas e privadas na capital se deslocaram ao interior para realizar a tarefa. Em sua primeira edição, foram contemplados 400 estudantes de Marechal Thaumaturgo e de Porto Walter.

Já na segunda etapa de atividades, em andamento, Feijó irá formar no sábado, 16, 438 alunos da rede pública de ensino. Um ponto a se destacar é que em Feijó será formada a primeira turma, com currículo de quinto ano, composta somente por indígenas na Escola Aldeia Morada Feliz, do povo Shanenawa.

A expectativa é formar aproximadamente dois mil alunos quando forem atendidos os municípios Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

O projeto conta com a parceria das prefeituras, que irão oferecer apoio logístico aos profissionais envolvidos.

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva, avalia a ação: “Esta ida da equipe do Proerd ao interior é mais um programa itinerante da Polícia Militar, estendendo ações que ocorrem na capital a outros municípios”.