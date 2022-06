PM conclui 2º Curso de Operador de Aeronave remotamente pilotada para área de Inteligência

O Ministério Público do Acre lançou a pedra fundamental da sede própria do no município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, Bolívia e Peru.

As novas instalações, que devem ser concluídas no prazo de 06 meses, seguirão o padrão de acessibilidade e sustentabilidade adotado pelo MPAC em todas as suas unidades, e serão erguidas numa área de fácil localização facilitando o acesso da população aos serviços do Ministério Público.

A nova sede será construída em um terreno doado pela Prefeitura de Assis Brasil, sendo financiada com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil de autoria do deputado federal Alan Rick.

“Vamos concretizar o sonho de ter uma sede própria do MP, que vai melhorar as condições de trabalho de membros e servidores, como também a prestação dos serviços aos munícipes”, comentou o procurador-geral, Danilo Lovisaro do Nascimento.