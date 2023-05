Pescadores conseguem fisgar enorme peixe pesando entre 160 a 200 quilogramas e medindo mais de 2 metros no rio Manobare, na Bolívia

Uma Equipe da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com o Ministério Público realizou nesta semana uma oficina voltada para orientar e identificação atos de violência contra crianças e adolescentes.

A oficina foi direcionada aos profissionais da Rede; na área da saúde, assistência social, delegacia, conselheiros tutelares dentre outros profissionais parceiros.

As oficinas então sendo realizadas no mês de maio, aproveitando a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. As equipes da Sesacre e MP, fizeram visitas pontuais no espaço da academia de saúde e UBS locais.

Vale lembrar que é importante a participação de todos, para que fortaleça a rede de proteção em estados da região como forma de garantir a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em especial contra abuso e exploração sexual.