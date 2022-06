Pela 2ª vez no ano, preços das passagens entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul sai por mais de R$ 220

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Assessoria de Inteligência e Análise Criminal (ASSEIAC), concluiu nesta sexta-feira, 10, o 2º Curso de Formação de Operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) – conhecido popularmente como drone – voltado à atuação da Inteligência Policial. A solenidade de encerramento ocorreu no auditório da Escola do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

O curso que ocorreu de 06 a 10 de junho, contou com a participação de policiais militares, civis, penais, federais e rodoviários federais, além de membros do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Agência Brasileira de Inteligência – ABIN e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Com duração de 50h, os profissionais saem com experiência na pilotagem dos RPAS.

Durante as instruções, os profissionais tiveram acesso aos conteúdos de Aspectos Introdutórios de RPA, Configuração do Drone, Legislação Aplicada, além da Prática e Segurança de Voo, Planejamento de Ações de Inteligência com o uso de RPA e Operações de Inteligência. Os profissionais estão habilitados a executarem suas atividades de forma mais segura e eficiente.

Comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Paulo César Gomes da Silva, “Aos alunos que participaram, essa interação não tem preço. Em um curso desse você cria um ciclo de amizade que você utilizará em toda sua carreira profissional. Nosso objetivo final é o mesmo, levar a nossa população maior segurança, que é o que todos nós desejamos”, enfatizou o comandante.

O chefe da Assessoria de Inteligência da PMAC, tenente-coronel Prigulin Araújo, destacou a importância das relações institucionais na área de Segurança Pública. “O uso da tecnologia é muito importante, mas visualizo outro objetivo maior aqui neste curso, que é esse contato que os senhores estabelecem, que vocês proporcionaram, através desse curto período de convivência no curso”, disse.

Ivanilson Rodrigues, 38, lotado na Companhia de Feijó, atua no serviço de Rádio Patrulha (RP). O militar se deslocou da sua cidade para poder se capacitar na área e desempenhar melhor sua atividade. “É uma ferramenta a mais a ser utilizada na repressão e combate à criminalidade, principalmente em Feijó onde tem muitas regiões de mata, o Drone é fundamental”, disse o cabo.

Estiveram presentes ao evento, coronel Roberto Marques, Diretor de Planejamento da PMAC; tenente-coronel Ellen Pontes, Diretora de Logística e Patrimônio; o delegado da Polícia Federal, Rafael Fernandes Guimarães; o delegado de Polícia Civil, Nilton Boscaro; Samuel Carneiro, representante da ABIN; o major Airton Leitão, Diretor de Ensino, a Banda de Música da PMAC, e demais oficiais e praças.