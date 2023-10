Palestino que vive no acre perdeu 25 familiares em bombardeio em Gaza e está sem contato com os pais

TRT – Celebrado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) foi comemorado com uma programação especial nesta sexta-feira (27/10). Promovido pelo tribunal em conjunto com o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho (Sinsjustra), e o apoio do Sicoob, a data foi marcada com várias atividades.

Logo na chegada ao trabalho, os servidores(as) foram recepcionados com música e lembranças. Em seguida, a programação continuou no Espaço Cultural, no 7º andar do edifício sede. Houve atendimento à saúde, café da manhã com música ao vivo, sorteio de brindes, e entrega de certificados aos servidores em reconhecimento pelo tempo de serviços prestados à sociedade.

Os certificados foram entregues a 515 servidores (as) ativos, de acordo com o tempo de serviço, sendo: 10 anos – certificado bronze, 20 anos – prata, 30 anos – ouro, 35 anos – platina, e 40 anos – diamante. A entrega do certificado será realizada, anualmente, seguindo alguns critérios, nos termos da Portaria nº 1412, de 19 de outubro de 2023.

A juíza auxiliar de Execução, Fernanda Antunes Marques Junqueira, representando o presidente do regional, desembargador Osmar J. Barneze, que por motivos de outros compromissos institucionais não pôde participar do evento, ressaltou a importância do Servidor (a). ”Por meio dos nossos servidores e servidoras, vejo a humanidade em forma concreta de justiça. É disso que o mundo precisa, eu me sinto muito feliz e grata por enxergar pessoas, cada um de vocês, dedicados ao servir, e sei que não é fácil, parabéns”, pontuou a magistrada.

Servidora há 36 anos, Célia Maria Madureira Serra, agradeceu o certificado e a comemoração. “Me senti prestigiada pelo meu querido órgão TRT-14, e ainda revi meus colegas de trabalho”, agradeceu Célia pelo reconhecimento.

Jeremias Pereira dos Santos, tem 35 anos de tribunal, ele foi um dos servidores ganhadores de prêmios sorteados durante a programação, e brincou com o fato. “Pela primeira vez, ganhei em um sorteio na minha vida. Esse momento de confraternização ficará guardado na memória de todos nós servidores.”

“Minha sincera gratidão a todos que estiveram envolvidos direta e indiretamente neste evento de comemoração e confraternização ao dia do servidor público. Tivemos a oportunidade de ver colegas tão queridos (as), e rever outros que por trabalhar em outros prédios ou estarem aposentados não nos víamos a tempo. Que possamos ter mais momentos assim”, disse Waglan dos Santos Lima de Oliveira, servidora há 31 anos.

O diretor-presidente do Sinsjustra, Antonio Batista de Souza, disse que o Sindicato da categoria, estará sempre disponível às ações que valorizem os servidores da Justiça do Trabalho. “Também estaremos sempre à disposição quando houver algum tipo de situação que o servidor se sinta prejudicado. Inclusive, faço parte do Subcomitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual de Segundo Grau, e quem precisar, pode nos procurar”.

O Sicoob Credjurd também é parceiro dos servidores(as) e para José França Silva, presidente da cooperativa, é uma alegria apoiar iniciativas como essa. “Nós não somos banco, somos acionistas e tudo que tem de recursos na nossa cooperativa é trabalho e dinheiro nosso. Vocês são donos da cooperativa e merecem todo apoio. Parabéns a todos os servidores do TRT”, declarou o presidente.

Com apenas três meses como servidora do TRT-14, Ana Paula Domingo Salvador também destacou a celebração. “Hoje o dia foi muito especial, em destaque para a importância de servir e a nobreza dessa função. Servir é pensar nas pessoas finais, que estão aguardando os processos serem julgados. Me senti valorizada como servidora, desfrutei de um delicioso café da manhã em um ambiente cheio de boas energias”, registrou.

“Aqueles que assumem a nobre tarefa de servir à sociedade, todo o meu respeito. Foi uma linda homenagem, encontrei em um só lugar, servidores de todas as idades e de unidades administrativas e jurisdicionais. Presenciei pessoas se abraçando, se reencontrando, rindo satisfeitas, prestigiadas e até dançando. Simplesmente, sucesso total. Parabéns a todos os servidores e envolvidos no evento,” afirmou Vitor Antonio Fernandes Filho, servidor com 37 anos de serviço prestado no tribunal.