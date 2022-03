OCA, em parceria com o Instituto de Identificação realiza mutirão para emissão de RG do dia 4 ao 8 de abril

O mutirão irá suprir uma demanda acumulada de emissão de RGs, em decorrência da necessidade de agendamento para o serviço – Foto: Matheus Mello / DECOM Seplag

A Organização em Centros de Atendimento (OCA), em parceria com o Instituto de Identificação do Acre (Idpol), realiza, do dia 4 ao 8 de abril, o Mutirão do RG, para emissão de 1° e 2° via da carteira de identidade, sem a necessidade de agendamento. A ação visa atender os cidadãos que têm dificuldade em agendar o serviço por meio da internet. O mutirão será realizado das 13h30min às 17h30min, por ordem de chegada, na OCA Rio Branco, localizada no centro da cidade.

“Estudamos um horário alternativo para proporcionar um cuidado especial ao cidadão que precisa emitir o RG, mas que não conflitasse com as atribuições das outras instituições parceiras. Por isso, é importante lembrar que o atendimento para as demais demandas será feito normalmente no período da manhã, respeitando a dinâmica que já vem sendo adotada, sendo necessário realizar agendamento para determinados serviços”, explica Francisca Britto, diretora da OCA.

Em virtude do mutirão, os agendamentos no site do Idpol ficarão suspensos na sexta-feira, 1º de abril. O procedimento persistirá somente enquanto durar o mutirão. Após esse período, o atendimento para RG volta a ser agendado, no horário padrão de atendimento da unidade.

“Nossa equipe estará preparada para acolher e orientar o cidadão da melhor forma. O intuito é atender a demanda reprimida e conseguir realizar o máximo de atendimentos possível à população acreana”, ressaltou a chefe da OCA Rio Branco, Rayana Siqueira.

Segundo a diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Roselayne Mendes, é esperada a realização de mil atendimentos durante o mutirão. “Assessoria”