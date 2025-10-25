Geral
OAB/AC realizará 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas com palestrantes de renome nacional
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, realiza, na segunda-feira (27), a 1ª Conferência Estadual de Prerrogativas. O evento contará com a presença de palestrantes de renome nacional.
As inscrições podem ser realizadas pelo site: Eventos.oabac.org.br.
“Este evento é um marco na valorização da nossa classe, promovendo um espaço de debate e capacitação sobre a importância das prerrogativas profissionais para o exercício pleno e ético da advocacia. A conferência busca não apenas discutir os desafios enfrentados no dia a dia, mas também fortalecer a atuação da advocacia na defesa de seus direitos, essenciais para garantir o acesso à justiça e à cidadania”, explicou a presidente da Comissão, Caren Oliveira de Araújo.
Segundo Caren, a conferência contribuirá para o fortalecimento da classe.
“Durante a conferência, abordaremos temas cruciais e relevantes para o desenvolvimento de uma advocacia forte, digna e respeitada. Participe conosco e seja parte desta iniciativa que visa aprimorar o nosso trabalho e reforçar o nosso compromisso com a sociedade”, finalizou.
Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
Outubro de 2025 – O Aeroporto de Rio Branco, integrante da rede VINCI Airports, segue em trajetória de crescimento e registrou movimentação de 124 mil passageiros no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Entre janeiro e setembro, o aeroporto já contabiliza 395 mil passageiros, o que representa um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2024. No mesmo ritmo, o número de pousos e decolagens também avançou: foram 848 movimentos aéreos no terceiro trimestre (+20%) e 2.793 ao longo dos nove primeiros meses do ano (+21%).
Dois fatores contribuíram diretamente para os bons resultados: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas no estado, no fim de 2024, após oito anos, e a estreia da nova rota direta da Latam para Guarulhos, que fortaleceu a conectividade do Acre com o Sudeste do país.
● Terminal alcança marca de 124 mil passageiros no trimestre;
● No acumulado do ano, crescimento é de 31% em relação a 2024;
● Retomada de operações da Azul e nova rota da Latam fortalecem conectividade no Estado.
No Brasil, onde além de Rio Branco a rede administra os aeroportos de Salvador, Manaus, Tefé, Tabatinga, Porto Velho, Boa Vista e Cruzeiro do Sul, a VINCI Airports ultrapassou 3,3 milhões de passageiros no terceiro trimestre, reforçando seu papel estratégico na conectividade aérea do país. De acordo com o relatório, na Amazônia, o crescimento de tráfego foi possibilitado pelo aumento da capacidade tanto de companhias aéreas brasileiras quanto internacionais.
No mundo, onde administra mais de 70 aeroportos, a VINCI Airports registrou um forte crescimento no tráfego no terceiro trimestre, recebendo 94 milhões de passageiros, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, o que representa 3,8 milhões de passageiros a mais.
Sobre o Rio Branco Airport
O Rio Branco Airport é um dos sete aeroportos na Amazônia operados pela VINCI Airports, maior operadora privada de aeroportos no mundo, por meio do contrato de concessão com duração de 30 anos. Principal aeródromo do estado do Acre, o Rio Branco Airport busca maior conectividade e estímulo da economia da região. Incorporando padrões operacionais globais, busca oferecer mais eficiência, segurança e uma melhor experiência de viagem para seus passageiros.
Sobre a VINCI Airports
A VINCI Airports, líder mundial em operação de aeroportos privados, atua em mais de 70 aeroportos em 14 países. Graças à sua expertise como integradora global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e gerencia aeroportos, disponibilizando sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização da infraestrutura, gerenciamento das operações e transição ambiental. A VINCI Airports foi a primeira operadora de aeroportos a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional em 2016, visando alcançar a meta de emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.
Camila Cabeça destaca memória, cultura e formação política dos governos do PT no podcast Papo Cabeça
Senador Alan Rick entrega trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e reforça apoio à agricultura familiar
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em...
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari. Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
